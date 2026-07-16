Traffico estate 2026, il piano Anas: sospesi l'83% dei cantieri per l'esodo estivo

L'estate sta entrando nel vivo e quindi di conseguenza si sta avvicinando il picco degli spostamenti per le vacanze. I weekend di luglio sono già da bollino rosso e presto arriverà agosto con giornate ancora più critiche sotto il profilo del traffico. Per tale motivo, Anas ha presentato il ''piano estate sicura 2026'' che potenzierà l’impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ridimensionerà la presenza dei cantieri. Infatti, dal 20 luglio e fino al 6 settembre sono previsti circa mezzo miliardo di spostamenti.

Per gestire nei migliori dei modi questo aumento del traffico, il piano 2026 di Anas prevede che dal 24 luglio e fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, cioè l’83% di quelli attivi (1.414).

Piano Estate sicura 2026

Come racconta l’Amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, nel nuovo piano che punta a garantire una rete viaria sempre più sicura, è stata posta particolare attenzione alla rimozione o alla sospensione dei cantieri lungo le principali arterie stradali e autostradali, con l’obiettivo di fluidificare la circolazione, ridurre i tempi di percorrenza e limitare le situazioni di congestione.

Traffico

Per gestire l'aumento della pressione sulla rete viaria, la società impegnerà 2.500 risorse in turnazione, costituite da personale tecnico e di esercizio oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h 24.

La sicurezza stradale non dipende solamente dalle infrastrutture. Infatti, è molto importante anche il comportamento corretto da parte degli automobilisti. Per tale motivo, Anas ha presentato il nuovo spot sulla sicurezza stradale nell’ambito delle campagne di sicurezza stradale Anas “Quando sei alla guida, tutto può aspettare”, realizzate in collaborazione con MIT e Polizia di Stato.

Infine, Anas ha rinnovato la collaborazione con Isoradio per l'estate 2026. Con l'obiettivo di sensibilizzare gli automobilisti a una guida più consapevole e sicura, sarà portata avanti una nuova campagna di informazione e sensibilizzazione sulla sicurezza stradale attraverso brevi pillole educative e informative destinate agli ascoltatori e alla community social.

[Immagine di copertina realizzata con AI]

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