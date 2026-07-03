Esodo estivo 2026, luglio già da bollino rosso: ecco le giornate a rischio

Luglio è appena iniziato ma già si sta iniziando a parlare di esodo estivo 2026. Tra weekend fuori porte e le prime vacanze, si stanno avvicinando giornate ''difficili'' per la viabilità, con alcuni fine settimana e non solo da bollino rosso. Viabilità Italia ha infatti condiviso le sue previsioni per il traffico del mese in corso, evidenziando quali saranno le giornate più a rischio in cui la viabilità sarà messa più sotto pressione.

Luglio, i weekend più a rischio

Già questo weekend è visto come potenzialmente critico. La giornata di oggi, 5 luglio, è vista a rischio con un bollino giallo questa mattina e addirittura rosso nel pomeriggio per il traffico che potrebbe formarsi per chi torna a casa della gita della domenica o del weekend.

Criticità anche per i weekend da venerdì 10 a domenica 12 luglio, da venerdì 17 a domenica 19 luglio e da venerdì 24 a domenica 26 luglio. Lo schema è sempre lo stesso, bollino giallo nelle mattine di venerdì, sabato e domenica, con i pomeriggi da bollino rosso.

Esodo estivo 2026

Si arriva così agli ultimi giorni di luglio con l'esodo estivo che si prepara a entrare nel vivo. Giovedì 30 luglio sarà una giornata da bollino giallo alla mattina e rosso al pomeriggio. La giornata di venerdì 31 luglio è prevista ancora più difficile con un doppio bollino rosso, quindi con un traffico inteso che può presentare anche alcune criticità.

Poi arriva agosto con i suoi bollini neri e giornate davvero molto complesse sul fronte del traffico. Del prossimo mese ne riparleremo tra alcune settimane quando arriveranno le previsioni di Viabilità Italia.

Come tenersi informati

Previsioni a parte, prima di partire è sempre bene tenersi informati sulla situazione reale del traffico e di eventuali criticità come code e incidenti. Notizie sempre aggiornate sul traffico sono disponibili tramite i canali del C.C.I.S.S. (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), le trasmissioni di Rai-Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo R.A.I. Per informarsi sullo stato del traffico sulla rete stradale di competenza Anas è possibile, inoltre, utilizzare l'applicazione “VAI” o telefonare al numero unico 800.841.148.

Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per il viaggio, sono disponibili sui diversi canali attivati dalle singole Società concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app, ecc.).

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 05/07/2026