Ponte 2 giugno 2026, traffico da bollino rosso: previsti 45 milioni di spostamenti

Il ponte del 2 giugno si preannuncia ''difficile'' per la viabilità. Secondo infatti quanto riferisce Anas, a partire da oggi 29 maggio e fino al 2 giugno sono previsti ben 45 milioni di spostamenti, sia di breve che di lunga percorrenza con priorità per le località di mare. Per tale motivo, Anas ha predisposto un piano straordinario di monitoraggio e gestione della viabilità con presidi rafforzati e un coordinamento costante con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell’Ordine. Così ha spiegato l’AD di Anas Claudio Andrea Gemme.

L'obiettivo è quello di garantire a milioni di cittadini spostamenti sicuri e il più possibile scorrevoli verso le principali località turistiche e di rientro.

Le previsione del traffico

Durante il lungo weekend sarà aumentata e garantita la sorveglianza del personale Anas. La presenza su strada sarà di 2.500 risorse in turnazione, personale tecnico e di esercizio, più 200 unità delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h24.

Secondo le previsioni di Viabilità Italia, sono previste delle giornate da bollino rosso (traffico intenso con possibili criticità): stiamo parlando in particolare del pomeriggio della giornata di oggi 29 maggio e del pomeriggio di martedì 2 giugno in concomitanza con il rientro verso le città. In ogni caso, durante questo ponte si attende generalmente un traffico inteso su tutta la rete stradale.

Il problema della chiusura del Brennero

A complicare una situazione che non sarà probabilmente semplice, la chiusura temporanea dell’autostrada A22 del Brennero per una manifestazione di protesta in territorio austriaco. Infatti, dalle ore 10:30 alle 20:00 del 30 maggio 2026 ci sarà la chiusura del tratto autostradale della A22 tra la Barriera di Vipiteno e il confine di Stato al Brennero, con istituzione, in direzione nord, dell’uscita obbligatoria al casello di Vipiteno, per tutti i veicoli.

In ogni caso, in vista di questo lungo ponte, sarà aumentato il numero delle pattuglie lungo la viabilità autostradale ed extraurbana. Inoltre, sarà intensificata l'attività di controllo per contrastare la guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti.

VEDI ANCHE

Pubblicato da Filippo Vendrame, 29/05/2026