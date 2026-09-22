Diesel oltre 2,34 euro al litro: il caro carburanti non si ferma

I segnali di distensione tra USA e Iran hanno fatto calare sensibilmente le quotazioni del petrolio che nei giorni scorsi aveva raggiunto livelli molto alti, contribuendo sensibilmente all'acuirsi del problema del caro carburante. Nonostante il tonfo delle quotazioni internazionali, gli effetti sui carburanti ancora non si vedono. Anzi, continua la cosa al rialzo di benzina e diesel. Il gasolio, in particolare, fa segnare nuovi valori record, superando quota 2,34 euro al litro.

Record che potrebbe presto essere ritoccato al rialzo dato che sabato è prevista una nuova riduzione del taglio delle accise. Si rischia di andare a superare quota 2,4 euro al litro.

Venendo comunque agli ultimi rilevamenti riportati da Adnkronos che cita Staffetta Quotidiana, il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,156 euro al litro per la benzina (+1 millesimo rispetto a ieri), 2,341 euro al litro per il gasolio (+5), 0,748 euro al litro per il Gpl (invariato) e 1,880 euro al kg per il metano (+6). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,248 euro al litro per la benzina (+3), di 2,422 euro al litro per il gasolio (+8), 0,885 euro al litro per il Gpl (invariato) e 1,795 euro al kg per il metano (-2).

Diesel a 3,1 euro al litro

A dimostrazione di come la situazione del caro carburante sia molto complessa, alcuni numeri riportati dal Codacons. In alcune zone del Paese, il gasolio in modalità servito ha superato la soglia dei 3,1 euro al litro. Succede ad esempio a Belvedere di Spinello, in provincia di Crotone. Andamento analogo in 6 comuni della provincia di Cuneo (Fossano, Villanova Mondovì, Mondovì, Saluzzo, Verzuolo e Priola) dove al servito il gasolio costa 3,103 euro al litro, 2,810 euro al litro la benzina.

[Immagine di copertina realizzata con AI]

Fonte: Adnkronos

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