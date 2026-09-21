Carburanti sempre più cari: diesel da record, sale ancora la benzina

I prezzi dei carburanti continuano ad aumentare in Italia con il diesel che ha raggiunto un nuovo record, a causa soprattutto della riduzione del taglio delle accise. Vicinissimo al record del 2022, invece, la benzina. Insomma, uno scenario decisamente complesso e all'orizzonte non si intravedono importanti cambi di rotta. I carburanti stanno andando a pesare sempre di più sulle tasche degli italiani alle prese anche con rincari di altri beni. Quanto costa, adesso, fare un rifornimento? Secondo gli ultimi rilevamenti riportati da Adkronos che cita Staffetta Quotidiana, il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,155 euro al litro per la benzina (+6 millesimi rispetto a venerdì), 2,336 euro al litro per il gasolio (+42), 0,748 euro al litro per il Gpl (invariato) e 1,874 euro al kg per il metano (+12).

diesel

Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,245 euro al litro per la benzina (+4), di 2,414 euro al litro per il gasolio, 0,885 euro al litro per il Gpl (invariato) e 1,797 euro al kg per il metano (+3).

Prezzi record

Secondo, invece, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy che cita i dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, il prezzo medio dei carburanti in modalità ''self service'' lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,155 euro al litro per la benzina (2,154 il prezzo di ieri) e 2,335 euro al litro per il gasolio (2,334 il prezzo di ieri). Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,245 euro al litro per la benzina (allo stesso livello di ieri) e 2,414 euro al litro per il gasolio (2,413 ieri).

Questi i prezzi medi ma sono stati rilevati casi davvero record e ovviamente molto preoccupanti coma ha denunciato il Codacons. Pare infatti che in autostrada il gasolio in modalità servito sfiori in diversi impianti la soglia psicologica dei 2,9 euro al litro, mentre sulla rete ordinaria alcuni distributori hanno iniziato a comunicare prezzi del diesel superiori ai 3,1 euro al litro. Insomma, prezzi insostenibili che rendono viaggiare per gli automobilisti italiani sempre più oneroso.

Fonte: Adnkronos

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