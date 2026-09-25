Benzina e diesel, Eni fissa un tetto ai prezzi: ecco quanto costeranno

Da domani il diesel costerà di più in quanto si riduce a 6,1 centesimi di euro il taglio sulle accise del gasolio. Il caro carburante continua quindi a pesare sulle tasche degli italiani con i prezzi di benzina e diesel sempre molto alti. In questo scenario, interviene Eni che ha deciso di fissare un tetto massimo dei prezzi alla pompa dei suoi carburanti.

Eni sconta benzina e diesel

Come si può leggere in un comunicato ufficiale, la società ha fissato un limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Enilive pari a 2,19 euro al litro per il gasolio e a 1,99 euro al litro per la benzina (circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali). Questa soglia, spiega Eni, è correlata all’agevolazione fiscale sulle accise in vigore e sarà applicata a partire dal 28 settembre, per una durata iniziale di 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell’anno in funzione dell’andamento del mercato e degli approvvigionamenti.

In una nota, il Governo ringrazia Eni di questa decisione che va nella direzione di calmierare i prezzi dei carburanti che a causa del complesso contesto internazionale stanno colpendo duramente le tasche degli italiani.

La posizione di Eni

La contrazione dell’offerta di prodotti raffinati sul mercato internazionale che deriva dalle crisi geopolitiche in corso, associata alla carenza di capacità di raffinazione a livello europeo (quasi 30 raffinerie chiuse negli ultimi 15 anni), ha portato i prezzi dei carburanti a livelli estremamente onerosi per le famiglie e le aziende italiane: in questo contesto, Eni intende dare un nuovo contributo di solidarietà al Paese, ai consumatori e alla propria clientela, che si unisce alle iniziative già intraprese dalla Società dallo scorso marzo attraverso un ribaltamento solo in via parziale dell’aumento delle quotazioni internazionali sui prezzi consigliati presso i propri distributori, assorbendone così una parte significativa. Eni è anche impegnata nella gestione delle bioraffinerie realizzate a Venezia e Gela, nonché nello sviluppo e trasformazione di Livorno e in altri siti sul territorio nazionale, salvaguardando l’occupazione e l’ambiente, investendo capitali significativi nel territorio e preservando capacità di raffinazione (per di più in prodotti sostenibili) che altrimenti sarebbe mancata al mercato.

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