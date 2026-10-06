Diesel, stop allo sconto sulle accise: tornano a salire i prezzi

Il price cap sui carburanti ha portato a una rapida discesa dei prezzi di benzina e diesel. Per il gasolio, però, questa tendenza si è interrotta in quanto è terminato lo sconto sulle accise che il Governo aveva prorogato fino al 5 ottobre. Sconto che valeva 6,1 centesimi di euro al litro.

In realtà, con l'addio al taglio delle accise, il Governo aveva promesso di introdurre il meccanismo dell'accisa mobile che consente di rideterminare l'aliquota in base alle specifiche condizioni di mercato. Semplificando, con l'aumento dei prezzi del petrolio, i carburanti rincarano. Una parte dell'extra gettito dell'IVA tornerà agli automobilisti come riduzione dell'accisa. Tuttavia, come denuncia il Codacons, ancora non si vede il decreto interministeriale Mase-Mef. Di conseguenza, si tratta della prima volta dal mese di marzo che non ci sono più sconti sulla tassazione dei carburanti.

Al momento, dunque, gli automobilisti italiani possono contare solamente sulle iniziative delle compagnie petrolifere. Il momento è certamente delicato. Il caro carburante continua a pesare molto sulle tasche degli italiani. Il price cap ha portato un po' di sollievo ma i prezzi rimangono comunque ancora molto alti.

Prezzi benzina

Inoltre, non si vede all'orizzonte una risoluzione rapida del conflitto tra USA e IRAN che continua a mantenere alti i prezzi del petrolio.

Quanto costa oggi un pieno di carburante?

Secondo gli ultimi rilevamenti riportati da Adnkronos, il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,043 euro al litro per la benzina (-5 millesimi rispetto a ieri), 2,244 euro al litro per il gasolio (+2), 0,763 euro al litro per il Gpl (+4) e 1,905 euro al kg per il metano (+2). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,054 euro al litro per la benzina (-8), di 2,267 euro al litro per il gasolio (+1), 0,888 euro al litro per il Gpl (+1) e 1,837 euro al kg per il metano (+9).

Da capire, a questo punto, quando arriverà il decreto che permetterà di introdurre ufficialmente il meccanismo dell'accisa mobile.

Fonte: Adnkronos

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