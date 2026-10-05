Benzina e diesel, il price cap funziona: i prezzi scendono ancora

Il price cap sui carbuanti sta dando risultati concreti. Delle circa 22.000 stazioni di servizio, circa la metà hanno adottano un prezzo calmierato di benzina e diesel. Di conseguenza, i prezzi medi sono in decisa discesa, portando ad un sollievo per le tasche degli italiani.

C'è anche chi ha fatto i conti sul risparmio come il Codacons che ricorda, comunque, che oggi 5 ottobre scade l'ultima proroga del taglio delle accise. Uno sconto in realtà molto ridotto visto che si tratta di 6,1 centesimi di euro al litro.

Quanto sono scesi i prezzi di benzina e diesel?

L'associazione ricorda che grazie al price cap introdotto da Eni, Ip, Q8 e Tamoil, in una settimana sono stati registrati forti ribassi. Sulla rete ordinaria, in particolare, il prezzo medio della benzina è diminuito in sette giorni di 11 centesimi di euro, pari a un risparmio da 5,5 euro a pieno, mentre quello del gasolio è sceso di 13,3 centesimi, con una minore spesa da 6,65 euro a pieno.

Prezzi benzina diesel

Invece, sulle autostrade, il ribasso registrato è stato più marcato. Stiamo parlando di un risparmio di 19 centesimi per la benzina, 19,1 centesimi per il diesel, pari a un risparmio da circa 9,5 euro sul pieno.

Sconti ma i carburanti sono ancora molto cari

Vero, il price cap ha portato a benefici tangibili su prezzi dei carburanti. Tuttavia, come ricorda l'associazione, benzina e diesel costano ancora molto. Infatti, gli italiani continuano a pagare un litro di diesel 52,1 centesimi di euro in più (+30,2%) rispetto al periodo antecedente il conflitto in Iran, con una maggiore spesa da oltre 26 euro a pieno. La scadenza del taglio delle accise porterà a un nuovo rincaro del gasolio. Come sappiamo, questa misura sarà sostituita dal meccanismo delle accise mobili. Per tale motivo si chiede alle compagnie petrolifere di prorogare il price cap a fine anno, dato che il conflitto in Iran, purtroppo, non sembra che avrà una fine rapida.

I prezzi di benzina e diesel

Secondo le ultime rilevazioni, il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,048 euro al litro per la benzina (-15 millesimi rispetto a venerdì), 2,242 euro al litro per il gasolio (-18), 0,759 euro al litro per il Gpl (+8) e 1,903 euro al kg per il metano (+5). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,062 euro al litro per la benzina (-23), di 2,266 euro al litro per il gasolio (-27), 0,887 euro al litro per il Gpl (+1) e 1,828 euro al kg per il metano (+1).

Fonte: Adnkronos

VEDI ANCHE

Tags