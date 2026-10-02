Carburanti, Tamoil segue Eni, IP e Q8: arriva il price cap su benzina e diesel

Dopo Eni, IP e Q8, anche Tamoil introduce il price cap sui prezzi dei carburanti. Con un comunicato, l'azienda ha fatto sapere di aver deciso di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori.

L'iniziativa si inserisce nel contesto delle attuali condizioni straordinarie determinate dalla situazione internazionale che continua a influenzare i mercati energetici e il settore dei trasporti, con significative ripercussioni sul potere di acquisto delle famiglie e sui costi sostenuti dagli operatori economici.

Il price cap su benzina e diesel rimarrà valido fino al 31 ottobre. Nel comunicato non è però stato specificato il valore del price cap. La misura dovrebbe riguardare oltre 1.450 impianti presente sul territorio italiano.

Oltre 11 mila gli impianti con prezzi calmierati

Stando ai calcoli del Codacons, grazie alla decisione di Tamoil, salgono a circa 11.500 gli impianti con prezzi calmierati di benzina e diesel a fronte di un totale di 21.000 distributori presenti nel Paese. Agli oltre 1.450 impianti Tamoil si aggiungono i circa 3.900 del marchio Agip-Eni, i 3.500 del marchio IP-Api, e i 2.700 di Q8.

Adesso, per l'associazione è importante garantire ai consumatori la trasparenza e far capire in modo esatto di quanto scenderanno i listini alla pompa per effetto delle nuove iniziative.

Nel frattempo, continuano le discussione e contestazioni su questa misura che sostanzialmente penalizza molto i gestori autonomi che acquistano i carburanti a prezzo pieno e quindi non dispongono dei margini necessari per offrire a loro volta sconti, come le stazioni di servizio delle compagnie petrolifere.

Quanto costa oggi un pieno in Italia?

Stando alle ultime rilevazioni dell'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è ancora in calo, attestandosi a quota 2,064 euro al litro per la benzina e 2,261 euro al litro per il gasolio. Scendono i prezzi anche sulla rete autostradale: il prezzo medio self è di 2,085 euro al litro per la benzina e 2,293 euro al litro per il diesel.

[Immagine di copertina realizzata con AI]

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