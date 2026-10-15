BYD Dolphin Surf si aggiorna: arrivano i 5 posti e Google a bordo

BYD Dolphin Surf (qui la nostra prova) è una piccola elettrica che sta avendo un buon successo in Italia. In Cina, nota come Seagull, è stata una best seller per molto tempo e da poco è stata completamente rinnovata. Nel Vecchio Continente, invece, la casa automobilistica ha approfittato del palcoscenico del Salone di Parigi per annunciare un piccolo aggiornamento.

BYD Dolphin Surf, le novità in arrivo

Innanzitutto, la city car elettica sarà disponibile anche con un abitacolo in configurazione a 5 posti. Dietro, troveremo un ulteriore poggiatesta per il passeggero centrale della seconda fila e questa novità si accompagna a una serie di aggiornamenti all’abitacolo e alle dotazioni.

Infatti, BYD migliora anche la tecnologia della piccola Dolphin Surf. Sulla versione Comfort, il display dell'infotanment passa a 12,8 pollici e può contare sulla piattaforma di Google che permette di arrivare a disporre di app come Google Assistant, Google Maps, oltre a quelle scaricabili dal Play Store direttamente attraverso il sistema infotainment della vettura. Sempre per l'allestimento Comfort che ricordiamo è quello top di gamma, il quadro strumenti digitale passa da 7 a 8,8 pollici.

BYD Dolphin Surf

L'aggiornamento della Dolphin Surf porta in dote anche il selettore della trasmissione sul piantone dello sterzo. La leva sul lato opposto integra, di conseguenza, i comandi di indicatori di direzione, luci e tergicristalli. Il volante è stato ridisegnato e sulle versioni Boost e Comfort è disponibile la funzione di riscaldamento. La versione Boost introduce i sedili anteriori riscaldati, mentre il climatizzatore è presente su tutta la gamma.

Nuove finiture

L'aggiornamento riguarda anche i materiali dell'abitacolo. In particolare, le versioni Active e Boost adottano ora rivestimenti in tessuto, mentre la versione Comfort quelli in pelle vegana. Tra le ulteriori novità, il copri bagagliaio di serie sull’intera gamma e due porte USB Type-C anteriori, che sostituiscono la precedente combinazione Type-A e Type-C. Ariva pure la nuova tinta per la carrozzeria Skiing White, insieme a Lime Green, Obsidian Black e Ice Blue.

La versione Active offre cerchi in lega da 16 pollici, allineandosi alle versioni Boost e Comfort e sostituendo i precedenti cerchi in acciaio da 15 pollici. Per l’abitacolo viene introdotta anche una nuova finitura blu, disponibile al posto della configurazione nera e grigia.

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