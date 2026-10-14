Nuova BYD Da Han EV, oltre 1.000 km di autonomia e ricarica record in 9 minuti

BYD ha lanciato ufficialmente in Cina la sua nuova ammiraglia completamente elettrica. Si tratta della nuova BYD Da Han EV con un prezzo di partenza di 235.900 yuan che al cambio sono circa 31.500 euro. La vedremo anche in Europa? Al momento non lo sappiamo.

Dimensioni e interni

Partiamo con le dimensioni della berlina elettrica. BYD Da Han EV si presenta con una lunghezza di 5.256 mm, una larghezza di 1.999 mm e un'altezza di 1.510 mm. Il passo è di 3.130 mm. Il Cx è pari a 0,197 a testimoniare un grande lavoro sull'aerodinamica.

BYD Da Han EV

Gli interni adottano un design avvolgente con finiture in legno di frassino bianco, illuminazione ambientale e un sistema audio Devialet con 31 altoparlanti. Lo stile è minimalista ma è ovviamente presenta tanta tecnologia. Troviamo un Head-Up Display da 40 pollici, un quadro strumenti da 12,3 pollici, un infotainment centrale da 17,3 pollici e un display per il passeggero da 12,3 pollici.

BYD Da Han EV

La dotazione di serie prevede sedili in pelle Nappa, sedili anteriori ''Zero Gravity'' e funzioni di riscaldamento, ventilazione e massaggio a 10 punti sia per la fila anteriore che per quella posteriore.

Motore e autonomia

BYD Da Han EV è proposta in due versioni, entrambe con batterie Blade Battery 2 da 102,3 kWh. Il modello con un singolo motore elettrico può contare su di una potenza massima di 370 kW (503 CV), una coppia massima di 500 Nm, un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi e un'autonomia CLTC di 1.008 km.

BYD Da Han EV

C'è poi la dual motor con una potenza massima di sistema pari a 570 kW (775 CV), una coppia massima di 910 Nm, un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e un'autonomia CLTC di 880 km.

Grazie alla presenza della Blade Battery 2, la nuova BYD Da Han EV supporta la ricarica Flash Charging a patto di caricare dalle colonnine BYD di classe megawatt. In questo caso, sarà possibile passare dal 10% al 97% in appena 9 minuti.

La vettura adotta poi sospensioni pneumatiche a doppia camera DiSus-A e l'asse posteriore sterzante. Sul fronte degli ADAS, c'è il sistema God's Eye 5.0, di serie su tutte le versioni.

Fonte: CarNewsChina

VEDI ANCHE

Tags