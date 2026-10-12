BYD Atto 8, fino a 764 CV, ricarica record e sette posti per il nuovo SUV cinese

La nuova ammiraglia elettrica lancia la sfida a Kia EV9 e Skoda Peaq con abitacolo versatile, fino a 650 km di autonomia e ricarica in cinque minuti

La gamma BYD si prepara ad accogliere l'Atto 8, un grande SUV elettrico a sette posti, destinato a diventare il modello di punta del marchio cinese in Europa.

Nuova ammiraglia elettrica a sette posti

Presentato al Salone dell'Auto di Parigi, il nuovo SUV elettrico entrerà in diretta concorrenza con Kia EV9 (guarda Kia EV9) e Skoda Peaq (leggi la prova di Skoda Peaq). Sarà inoltre il primo veicolo elettrico del costruttore destinato al mercato europeo con una configurazione che supera i cinque posti.

BYD Atto 8: svelato al Salone dell'Auto di Perigi il SUV elettrico a sette posti

Batteria Blade e ricarica ultrarapida

L'Atto 8 introduce in Europa la batteria Blade di seconda generazione da 115 kWh, abbinata alla tecnologia di ricarica rapida proprietaria “Flash” ed è possibile passare dal 10% al 70% in appena cinque minuti con un caricatore compatibile, raggiungendo il 97% in altri quattro minuti.

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Due motorizzazioni e fino a 764 CV

La gamma prevede due diverse motorizzazioni, entrambe abbinate allo stesso accumulatore. La Design RWD, con motore posteriore da 455 CV, accelera da 0 a 100 km/h in otto secondi e dichiara 650 km di autonomia WLTP. La Excellence AWD adotta invece due motori, uno per asse, per una potenza complessiva di 764 CV: lo scatto da 0 a 100 km/h richiede 4,6 secondi, mentre l'autonomia dichiarata scende a 600 km.

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Abitacolo hi-tech e arrivo nel 2027

Lunga 5,04 metri, la nuova BYD offre un tetto panoramico, strumentazione digitale da 10,25 pollici, head-up display da 26 pollici e schermo centrale da 15,6 pollici con funzioni Google integrate. Con sette posti occupati, il bagagliaio offre 270 litri, a cui si aggiunge un vano anteriore da 136 litri. L'arrivo in Europa è previsto per il primo trimestre del 2027; il prezzo non è ancora stato comunicato.

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