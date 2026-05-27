Novità auto

Nasce Carbon Buggy, il dune buggy per riscoprire la guida analogica

Avatar di Filippo Vendrame,

1 ora fa - Dalla Motor Valley arriva Brado Carbon Buggy, puro piacere di guida

Una dune buggy artigianale pensata per chi cerca un’esperienza di guida pura, senza elettronica invasiva e con motore boxer abbinato al cambio manuale

La startup italiana Brado ha svelato la sua prima vettura, la Carbon Buggy. Si tratta di una rivisitazione moderna del classico dune buggy ma con una scelta ben precisa e cioè rinunciare alla solita mole di ausili elettronici che troviamo sulle moderne vetture per offrire un'esperienza di guida ''analogica''. Il tutto con un mezzo dotato di una monoscocca in fibra di carbonio abbinata a un motore raffreddato ad aria. Entriamo più nei dettagli e scopriamo questa particolarissima dune buggy.

Brado Carbon Buggy, vista di lato

La startup è nata nel cuore della Motor Valley italiana da un'idea di Matias Mussetta e Andrea Mazzuca che puntano a voler realizzare vetture che dovranno proporre quel piacere di guida autentico che oggi si è perso. Vale la pena di notare che Mussetta può vantare esperienze presso Scuderia Toro Rosso, Lamborghini e Dallara, oltre a incarichi tecnici nel team Ferrari alla 24 Ore di Le Mans.

Una dune buggy analogica che permetta di divertirsi

Il design della Carbon Buggy è frutto del lavoro del designer argentino Juan Manuel Diaz che in passato ha lavorato a progetti importanti come Alfa Romeo 8C Competizione, Alfa Romeo MiTO e Audi R8 Spyder. La Carbon Buggy adotta un design minimalista con fari rotondi e un tetto in tela. Le sue dimensioni? Molto compatte dato che misura 3.310 mm in lunghezza. Insomma, è più piccola di molte city car che oggi vediamo circolare sulle strade. L'abitacolo è invece disponibile in versioni a 2 e 4 posti e può contare su rivestimenti in pelle con tessuti di qualità nautica e inserti in titanio. Niente maxi schermi come siamo soliti trovare oggi sulle moderne vetture. Nessuna distrazione tecnologica, solamente una manciata di comandi fisici e un unico quadrante montato sulla console centrale personalizzata.

Brado Carbon Buggy, vista posteriore

Come accennato all'inizio, la Carbon Buggy può contare su di una monoscocca in fibra di carbonio con struttura di protezione antiribaltamento a vista. Il cuore pulsante è un motore boxer raffreddato ad aria con due carburatori, montato posteriormente e abbinato esclusivamente a un cambio manuale tradizionale che trasmette la potenza alle ruote posteriori. Si può scegliere con cilindrata di 1,8 litri per 86 CV di potenza o nella variante da 2 litri di cilindrata e 112 CV di potenza.

Il dune buggy monta ammortizzatori regolabili e freni a disco su tutte e quattro le ruote. A seconda dell'utilizzo, Brado offre una configurazione più orientata all'off-road con pneumatici BF Goodrich o una configurazione stradale con pneumatici Cooper Cobra.

Brado Carbon Buggy, abitacolo

Su misura

L'azienda considera il Carbon Buggy un prodotto in serie limitata, destinato a un pubblico di appassionati. Ogni esemplare è realizzato su misura, con gli acquirenti che partecipano al processo di progettazione e approvano ogni dettaglio.

VEDI ANCHE
Nuova Citroen Ami (anche Buggy) in vendita da maggio 2025: prezzi
Nuova Citroen Ami ordinabile da maggio. E che sorpresa: Buggy c'è
My Ami Buggy, aperti i test drive alla Maison Citroen di Cervia
Fatti un giro in riva al mare su My Ami Buggy (io l'ho fatto)
Citroen My Ami Buggy Ultra Limited Edition: come è fatta, prezzo della serie limitata
Citroen My Ami, arriva anche in Italia la Limited Edition della Buggy vista a EICMA
Pubblicato da Filippo Vendrame, 27/05/2026
Gallery
Filippo Vendrame
Filippo Vendrame
Appassionato di auto, moto e grande amante della tecnologia, non resisto a provare le ultime novità a 2 e 4 ruote (e non solo...).

Gli articoli di Filippo

Vedi anche