Rinasce Auto Union Lucca, la leggendaria auto dei record torna su strada

Audi Tradition ha deciso di far sognare gli appassionati e in Italia, a Lucca precisamente, ha svelato una replica dell'iconica ''Auto Union Typ B del 1935''. Parliamo esattamente di Auto Union Lucca e il riferimento alla città è molto importante. Perché?

Auto Union Lucca

Auto dei record

Il 15 febbraio del 1935, l’auto stabilì, con una media di 320,267 km/h, il record di velocità sul miglio con partenza lanciata lungo un tratto autostradale nei pressi proprio della città di Lucca. Contestualmente, raggiunse una velocità massima di ben 326,975 km/h, diventando così l'auto da corsa stradale più veloce del mondo. Vettura basata sulla Auto Union Typ B ma caratterizzata da un'aerodinamica particolarmente raffinata per l'epoca e da un motore V16 sovralimentato.

Auto che adesso torna su strada grazie ad Audi Tradition che ha realizzato una replica fedele.

Auto Union Lucca

Aerodinamica sofisticata e motore V16

Questa replica è frutto del lavoro dello specialista inglese Crosthwaite & Gardiner sulla base delle fotografie storiche e dei documenti d’archivio. Il progetto è stato completato a inizio 2026 e ha richiesto un lavoro lungo ben 3 anni. A portarlo avanti, Timo Witt, dal 2015 Responsabile Collezione Veicoli Storici Audi.

Tutti gli elementi che compongono Auto Union Lucca sono stati realizzati a mano. Nella galleria del vento Audi, è stato registrato un Cx di 0,43 a testimonianza di come all'epoca questa vettura potesse contare su di un'aerodinamica particolarmente ricercata. Del resto, nulla era stato lasciato al caso.

La carrozzeria in alluminio era infatti stata accuratamente levigata e rivestita con vernice trasparente; le ruote a raggi ricevettero speciali cover lenticolari. Inoltre, due inedite aperture circolari nella sezione posteriore contribuivano a indirizzare aria fresca al sistema d’aspirazione chiamato ad alimentare i carburatori. I tubi di scarico vennero convogliati lateralmente, indirizzati verso l’alto e riuniti in due uscite per lato. Soluzioni molto sofisticate per l'epoca.

Auto Union Lucca

Il cuore pulsante del modello del 1935 era un V16 sovralimentato di 4.951 cc in grado di erogare 343 CV a 4.800 giri al minuto. Complessivamente, l'auto pesata appena 750 kg. Il modello replica del 2026, invece, adotta sempre un V16 sovralimentato ma da 6.005 cc di derivazione Auto Union Type C 1936. La potenza sale a 520 CV a 4.500 giri al minuto. Il modello replica è più pesante: 960 kg.

La replica della celebre Auto Union Lucca va quindi ad arricchire la famiglia delle Frecce d’Argento appartenenti alla collezione storica di AUDI AG. Dopo la presentazione a Lucca, la vettura sarà protagonista dal 9 al 12 luglio al Festival of Speed di Goodwood, in Inghilterra.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 06/05/2026