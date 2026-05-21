Astraux AL6 e Astraux AL7, arrivano in Italia due nuove microcar elettriche

China Car Company che già distribuisce in Italia i modelli a marchio DFSK, ha approfittato dell'appuntamento dell’Automotive Dealer Day per annunciare che è diventato distributore ufficiale nel nostro Paese di Astraux, un marchio cinese che offre quadricicli elettrici. Attualmente, la gamma include le microcar Astraux AL6 e Astraux AL7. La prima è un quadriciclo leggero e la seconda un quadriciclo pesante.

Astraux

Nuove microcar elettriche per l'Italia

I quadricicli piacciono perché grazie alle dimensioni ultracompatte sono in grado di muoversi agilmente nelle città sempre più trafficate. Nel caso della gamma Astraux, le misure delle due microcar sono 2.317 mm lunghezza x 1.295 mm larghezza x 1.720 mm altezza, con un passo di 1.585 mm. Dunque, mezzi ultracompatti che si parcheggiano in davvero poco spazio. Offrono due posti all'interno dell'abitacolo e grazie alla motorizzazione elettrica, sono in grado di accedere dove le auto tradizionali possono essere soggette a restrizioni.

Astraux AL6, trattandosi di un quadriciclo leggero, offre una velocità massima di 45 km/h e può essere guidato già dai 14 anni con la patente AM. Il motore presenta una potenza massima di 10,2 kW, mentre quella nominale è di 5,2 kW. Due le batterie a disposizione, da 5 e da 10 kWh per un'autonomia di, rispettivamente, 95 e 180 km. C'è poi Astraux AL7 con motore da 20,1 kW di picco e 10 kW nominali. In questo caso la velocità massima raggiunge i 90 km/h e grazie alla batteria da 10 kWh, la percorrenza raggiunge i 150 km.

Astraux

Buona dotazione di serie

Microcar si ma la dotazione è di categoria superiore. I quadricicli supportano la duplicazione dello schermo dello smartphone, consentendo di utilizzare Google Maps, Spotify e altre app direttamente sul cruscotto circolare del veicolo, per una navigazione agevole nei centri urbani e nelle strade limitrofe. Gli interni sono spaziosi e con i sedili regolabili. Il tetto panoramico di serie permette di enfatizzare la sensazione di spazio a bordo. Inoltre, non mancano diversi accessori che permettono di personalizzare e arricchire ulteriormente i due quadricicli. Due i colori a disposizione: giallo e grigio.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 21/05/2026