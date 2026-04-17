Aixam Easy, arriva la nuova microcar per la città tra elettrico e diesel

Debutta Aixam Easy, la nuova proposta per semplificare la mobilità cittadina di Aixam Mega Italia. La rinnovata microcar va a sostituire la precedente gamma Minauto e si caratterizza per un nuovo design con nuovi fari LED integrati dalle forme circolari, linee essenziali e un cofano anteriore sollevabile per facilitare la manutenzione. Nell'allestimento top di gamma i cerchi sono da 14 pollici. Novità sono presenti anche all'interno dove troviamo i nuovi sedili monoscocca “Baquet” in TEP Nabuk, tre bocchette di aerazione, un ampio deflettore sotto parabrezza e un supporto centrale per smartphone che può quindi essere utilizzato come navigatore.

Aixam Easy è disponibile in due allestimenti Easy Access e Easy Chic, sia con una motorizzazione diesel e sia 100% elettrica. In tutti i casi parliamo di quadricicli leggeri lunghi 2.773 mm che quindi possono essere guidati anche dai 14 anni a patto di disporre della patente AM. Entriamo più nei dettagli.

Aixam Easy

Aixam Easy diesel

Il motore è un 2 cilindri in linea diesel in grado di erogare 5 CV e 14 Nm di coppia. La velocità massima è di 45 km/h e per questo modello l'azienda dichiara consumi pari a 4,3 litri per 100 km. Il serbatoio è da 16 litri, mentre la capacità di carico arriva a 422 litri.

Aixam Easy elettrica

In questo caso troviamo un powertrain con una potenza massima di 8,15 CV e 40 Nm di coppia. Il tutto è alimentato da una batteria con una capacità di 5 o 7,44 kWh. Trattandosi di un quadriciclo leggero anche in questo caso la velocità è di 45 km/h. L'autonomia? A seconda della batteria 75 km o 113 km. Lo spazio per i bagagli è sempre di 422 litri.

Aixam Easy

Allestimenti e prezzi

Easy Access propone una configurazione essenziale orientata a semplicità e funzionalità. Easy Chic, tra le dotazioni, offre cerchi in lega da 14 pollici, finiture interne in tinta carrozzeria, altoparlanti Bluetooth, terzo stop a LED, aletta parasole e maniglia lato passeggero. I prezzi? Il listino della nuova Aicam Easy parte da 10.499 euro per la versione Access elettrica arrivando ai 13.499 euro necessari per la più ricca variante Chic con motore diesel. Grazie agli interni configurabili e ai kit di sticker di personalizzazione AIXAM, ogni veicolo può essere adattato al proprio stile.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 19/04/2026