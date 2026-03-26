Ligier Myli 2026, al via gli ordini della microcar: versioni e prezzi

La nuova microcar è disponibile sia in versione diesel e sia 100% elettrica con prezzi da 11.249 euro

Le microcar rappresentano una nicchia di mercato ma anche loro continuano a essere migliorate e affinate. Da pochi giorni è arrivata sul mercato la nuova Ligier Myli che era stata svelata a gennaio. Infatti, l'azienda ha annunciato l'apertura degli ordini del nuovo quadriciclo che è proposto sia con motorizzazioni diesel e sia con un powertrain 100% elettrico. In tutti i casi, nuova Ligier Myli è omologata come un quadriciclo leggero. Ricapitoliamo le principali caratteristiche della microcar.

Esterni e interni

Ligier Myli 2026 è proposta innanzitutto negli allestimenti Myli Lab e Myli Max. Il primo punta più su di un look sportiveggiante, con una livrea nera, finestrini posteriori oscurati e copricerchi da 13 pollici, mentre il secondo su di un aspetto più sobrio con cerchi in lega da 14 pollici. In ogni caso, tutte le varianti presentano una lunghezza di 2,95 metri, una larghezza di 1,49 metri e un'altezza di 1,54 metri.

Ligier Myli: la versione LAB

Salendo a bordo della Myli Lab troviamo un supporto per smartphone e dietro al volante il piccolo quadro strumenti digitale. C'è la possibilità di avere un tablet touch da 10 pollici con i supporti ad Apple CarPlay e ad Android Auto. La versione Max, invece, propone vetri elettrici, sistema audio Bluetooth, sedile passeggero completamente abbattibile e grazie al sistema FLEX-IT sarà possibile disporre di una capacità di carico fino a 1,2 m³.

I motori della Ligier Myli 2026

Come accennato all'inizio, la gamma della nuova microcar include motorizzazioni diesel ed elettriche. Il motore endotermico è un diesel REVO D+ due cilindri di 499 cc. Le versioni elettriche possono invece contare su batterie da 6 o 11 kWh per un'autonomia che può arrivare fino a 159 km.

Ligier Myli

Prezzi e offerta lancio

Questi sono i listini

Myli LAB

Myli LAB Elettrica (6 kWh): 11.249 euro

Myli LAB Diesel: 12.849 euro

Myli LAB Elettrica L7 (11 kWh): 13.999 euro

Myli MAX

Myli MAX Elettrica (6 kWh): 13.499 euro

Myli MAX Diesel: 14.499 euro

Myli MAX Elettrica (11 kWh): 15.999 euro

Parlando invece delle promozioni, sulle versioni Myli LAB e Myli LAB+ è incluso nel prezzo un Kit Multimedia completo del valore di circa 1.000 euro. L'offerta comprende: sistema Multimedia MACROM DL903DAB orientabile ed estraibile, Subwoofer HERTZ DBA, casse Pioneer, retrocamera e tappetini poggiapiedi.

Inoltre, Myli LAB è disponibile con un finanziamento: anticipo di 5.000 euro, 48 rate da 89 euro e maxirata finale da 6.822,00 euro (TAN fisso 6,95%, TAEG 8,97%, spese di istruttoria pratica 300 euro). Promozione valida fino al 30 aprile 2026.

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