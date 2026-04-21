Microlino My Style Bags: microcar elettrica per vivere la città con stile ed eleganza

Alla Milano Design Week 2026 spazio anche ai quadricicli elettrici, veicoli agili e pratici per muoversi nei sempre più caotici centri delle grandi città. Microlino e My Style Bags hanno quindi deciso di lavorare insieme per presentare un'edizione speciale e in edizione limitata del quadriciclo elettrico chiamata Microlino My Style Bags, modello che unisce praticità, tecnologia e design.

Una microcar elettrica per vivere la città con stile

La collaborazione tra Microlino e il marchio My Style Bags va oltre la realizzazione di una serie speciale del quadriciclo elettrico. Infatti, la Microlino potrà essere ordinata all'interno di tutte le boutique My Style Bags in Italia. Una scelta che permette di avvicinare i clienti in una maniera diversa dal solito e che trasforma i punti vendita del marchio milanese fondato da Lorenza Bellora in una sorta di hub per la mobilità urbana.

Ma com'è fatta la serie speciale Microlino My Style Bags? La base tecnica è quella della Microlino 90 nella colorazione London Green. Stiamo quindi parlando di un quadriciclo pesante (L7e) che offre un motore da 12,4 kW (17 CV) in grado di raggiungere una velocità massima di 90 km/h. La collaborazione con il brand di moda ha portato a una personalizzazione che permette di rendere unico il quadriciclo. Ad esempio, le iniziali del cliente possono essere applicate sulla carrozzeria per comparire poi anche su accessori coordinati firmati My Style Bags.

Microlino My Style Bags

Il progetto proseguirà oltre la Design Week con un calendario di appuntamenti che ne amplifica la portata e il respiro internazionale. Infatti, è già stata panificata la presenza dei due marchi in occasione di altri importanti eventi come a Portofino in occasione di CLIP, il Concorso Lirico Internazionale. La collaborazione tra le due aziende rappresenta quindi anche l'espressione di un comune impegno nella promozione del Made in Italy, dell'attenzione al dettaglio e di una visione contemporanea della mobilità e della moda.

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Pubblicato da Filippo Vendrame, 21/04/2026