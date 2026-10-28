Acura NSX di Tony Stark all'asta: l'auto degli Avengers vale già 120.000 dollari

Per gli appassionati degli Avengers che non hanno problemi di portafoglio, è in corso un'asta da Cars & Bids in cui è stata messa in vendita una Acura NSX Roadster che è stata guidata da Tony Stark nel film ''The Avengers'' del 2012. Per i collezionisti del mondo del cinema, l'opportunità di possedere un pezzo di storia dei supereroi Marvel. L'intero ricavato dell'asta sarà devoluto in beneficenza.

Un modello nato per Tony Stark

La vettura protagonista dell'asta è stata progettata appositamente presso l'Acura Advanced Design Studio di Los Angeles e successivamente realizzata da Trans FX in California. Si tratta quindi di un esemplare unico creato appositamente per il film. Al termine delle riprese, è stato conservato da Acura ed esposto in occasione delle celebrazioni per il 35° anniversario della NSX.

Acura NSX Roadster Avengers

C'è però un dettaglio importante da raccontare. La seconda generazione della NSX era ancora a quattro anni dalla produzione al momento delle riprese. L'auto di scena è stata quindi realizzata partendo dalle basi di una Acura NSX del 1991 che poi fu modificata appositamente per offrire un look avveniristico. Da un certo punto di vista, ha quasi anticipato il modello che sarebbe arrivato successivamente.

Ispirata alla concept car NSX del 2011, quest'auto sfoggia una carrozzeria personalizzata, realizzata a mano in resina e fibra di vetro. Bisogna considerare che il modello di produzione è stato introdotto solo nel 2015 e che, anche in quel caso, la seconda generazione di NSX non è mai stata disponibile in versione roadster: questo rende quest'auto all'asta un pezzo unico di storia dell'automobilismo.

Acura NSX Roadster Avengers

L'auto del film è verniciata in una tonalità rosso Hot Rod, colore che ricorda l'armatura di Iron Man. Inoltre, è dotata di un set di cerchi in lega da 18 pollici all'anteriore e 20 pollici al posteriore, abbinati a sospensioni ribassate. Curiosità, il parabrezza arriva da una Chrysler PT Cruiser. Altro dettaglio curioso, la presenza della targa personalizzata ''STARK 33'' di New York, utilizzata anche nel film.

Salendo a bordo troviamo invece sedili sportivi e una plancia ripresa direttamente dalla NSX originale. Sotto il cofano c'è il motore V6 VTEC aspirato da 3 litri della prima generazione di NSX. L'auto che è stata convertita non era nuova. Infatti, all'attivo ha ben 405.900 km.

C'è un problema

Per quanto l'auto funzioni tranquillamente, non è possibile guidarla su strada. Perché? Essendo un oggetto di scena dotato di una carrozzeria personalizzata ''fragile'' non può circolare. Secondo l'annuncio, i difetti noti includono alcuni micrograffi sui paraurti, sui montanti anteriori e sulle portiere, alcune crepe nella vernice sui montanti posteriori e graffi nell'abitacolo.

Quanto vale? Le offerte (cliccate qui) si chiuderanno la sera del 31 ottobre. Nel momento in cui scriviamo la più alta ha raggiunto i 120 mila dollari.

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