Rara Honda RC45 ex Castrol va all'asta nel Regno Unito: come aggiudicartela

Se segui il mercato delle moto classiche e delle pietre miliari dell'era Superbike, sai bene che trovare una Honda RVF750R RC45 originale è già di per sé un evento raro. Se poi l'esemplare in questione arriva direttamente dal quartier generale di Burmah Castrol Trading alla vigilia della trionfale stagione mondiale del 1997, l'interesse tecnico e storico sale inevitabilmente.

Il prossimo 28 ottobre 2026, la casa d'aste H&H Classics batterà un esemplare decisamente particolare presso il National Motorcycle Museum di Solihull, nel Regno Unito. Ecco i dettagli di questa moto e le indicazioni pratiche per partecipare all'incanto.

Honda RC45 ex Castrol all'asta da H&H Classics

Un pedigree d'eccezione: dalla filiale Castrol alla pista

Immatricolata nel Regno Unito con targa P774 TGO, questa RC45 del 1997 fu fornita nuova il 13 febbraio dello stesso anno a Burmah Castrol Trading, all'epoca sponsor principale del team ufficiale Honda nel Campionato Mondiale Superbike. La consegna avvenne esattamente un mese prima dell'inizio di quella stagione che avrebbe visto John Kocinski trionfare in sella alla RC45 ufficiale.

Dalla documentazione originale presente nel fascicolo storico emerge che la moto fu impiegata verosimilmente come banco di prova per i lubrificanti Castrol, tanto che il primo tagliando fu eseguito presso il centro prove di Pangbourne, nel Berkshire, dopo appena 597 chilometri percorsi in quindici giorni. Nel corso degli anni la moto è passata in mano a pochi collezionisti, mantenendo una percorrenza totale di 32.560 miglia (circa 52.400 km).

Honda RC45 ex Castrol, piastra di sterzo

Tecnica e componentistica d'epoca

A differenza dei pezzi da museo destinati unicamente a rimanere statici, questo esemplare vanta una configurazione pensata per l'utilizzo dinamico. La dotazione tecnica comprende interventi di pregio eseguiti con componentistica aftermarket dell'epoca che non snaturano la filosofia del progetto originario, ma ne esaltano l'impostazione corsaiola:

Sospensioni anteriori e posteriori Maxton

Cerchio anteriore alleggerito Dymag

Impianto di scarico completo Yoshimura

La manutenzione è stata curata nel tempo: l'ultimo tagliando completo risale al luglio 2024 con la sostituzione di pneumatici, olio, filtri, liquido freni e attuatore frizione, a cui si è aggiunta una batteria nuova installata nel luglio 2026. La moto viene venduta corredata del certificato di immatricolazione inglese V5C, chiave doppia e cavalletto paddock originale.

Honda RC45 ex Castrol all'asta da H&H Classics, 3/4 posteriore

Quanto costa e come fare offerte all'asta

La stima d'asta fissata da H&H Classics oscilla tra le 23.000 e le 27.000 sterline (circa 27.500 - 32.500 euro al cambio attuale), una valutazione coerente per una RC45 marciante e con una storia documentata alle spalle.

L'appuntamento è fissato per il 28 ottobre 2026 a partire dalle ore 10:00, con le sessioni di visione aperte nei giorni immediatamente precedenti. Se desideri tentare l'aggiudicazione senza volare nel West Midlands, puoi registrare un account sul portale ufficiale di H&H Classics e predisporre un'offerta telefonica o scritta (commission bid) entro le due ore precedenti l'inizio della vendita, tenendo conto degli oneri d'asta e della successiva gestione logistica per il rientro in Italia. In bocca al lupo!

VEDI ANCHE

Tags