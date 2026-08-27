Sylvain Guintoli mette all'asta una custom da urlo per beneficenza

Se segui il motorsport su due ruote, il nome di Sylvain Guintoli non ti sarà certo nuovo. Campione del Mondo Superbike, vincitore della 24 Ore di Le Mans e collaudatore di livello, il pilota francese si era allontanato dagli schermi televisivi per stare accanto al figlio Luca, affetto da una grave malattia e purtroppo scomparso nell'estate del 2025 a soli sei anni.

Da quel momento, Guintoli ha dedicato gran parte delle sue energie alla Luca Guintoli Foundation, ente nato per offrire sostegno concreto ed economico alle famiglie con bambini affetti da autismo o patologie oncologiche. Oggi a sostenere questa causa arriva una moto custom in pezzo unico destinata a un'asta benefica.

Dark Rider - Year of Shadow', 2000 Bourget 1,750cc Custom

La ''Shadow Bike'' donata da Sega: un omaggio speciale

L'iniziativa ha un forte legame emotivo: il riccio Sonic era infatti il personaggio dei videogiochi preferito dal piccolo Luca. Per la prima volta nella sua storia, il colosso del gaming Sega ha deciso di donare un pezzo da collezione ufficiale della propria storia per fini benefici.

Si tratta di una moto custom in esemplare unico, costruita nel 2024 per la campagna promozionale Fearless: Year of Shadow in collaborazione con i customizzatori di Oil Sweat & Gears e lo studio Atmospherics SFX. L'estetica si ispira a Shadow the Hedgehog, l'iconico ''rivale'' dark di Sonic.

Dark Rider - Year of Shadow', 2000 Bourget 1,750cc Custom

Un mostro da 1.750 cc: le caratteristiche

Sotto una carrozzeria estrosa e decisamente vistosa, la scheda tecnica nasconde componenti di assoluto rilievo: un motore S&S Super Stock da 1.750 cc con teste cilindro Edelbrock e un cambio manuale Ultimate a 6 marce. E la moto ha dimensioni davvero importanti, con i suoi 2,6 metri di lunghezza, il manubrio da 900 mm e il peso a secco di circa 280 kg;

Mettiti l'anima in pace se pensavi di guidarla subito verso casa: al momento la moto è configurata esclusivamente come modello da esposizione statica. Per poterla eventualmente immatricolare o usare su strada dovrai prevedere diversi lavori di ripristino, a partire dalla sostituzione del serbatoio, che al momento è un simulacro in materiale espanso.

Dark Rider - Year of Shadow', 2000 Bourget 1,750cc Custom

L'impegno incessante dentro e fuori dal paddock

L'asta di questa moto speciale si aggiunge alle tante sfide benefiche già portate a termine da Guintoli. Se ti era sfuggita la notizia, l'ex campione ha terminato di recente la Maratona di Londra correndo tutti i 42 km con indosso la tuta in pelle da moto completa.

Stoppando il cronometro a 3 ore, 47 minuti e 47 secondi, Guintoli ha stabilito un primato ufficioso da Guinness dei Primati, riuscendo a raccogliere oltre 140.000 sterline in una singola giornata. Una bella dimostrazione di forza e di determinazione al servizio di una causa importante.

L'asta per la custom di Sonic sarà gestita dalla famosa casa Bonhams — che ha azzerato le proprie commissioni di vendita — il prossimo 11 ottobre, a partire dalle 11:00 ora inglese. La quotazione stimata è tra i 12.000 e i 17.000 euro.

VEDI ANCHE

Tags