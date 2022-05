Brixton al Biker Fest: i test ride della gamma Crossfire e Cromwell

Brixton porta al Biker Fest di Lignano Sabbiadoro le Crossfire e le Cromwell 125 e 250 per i test ride. La Cromwell 1200 sarà esposta

Brixton Motorcycles sarà presente anche al Biker Fest 2022 – qui alcune info della kermesse – evento motociclistico outdoor che ogni anno raduna sempre più appassionati dall'Italia e dall'Europa. La 36esima edizione di questa importante manifestazione, iniziata ieri a Lignano Sabbiadoro, terminerà il 22 Maggio.

VEDI ANCHE

La Brixton Cromwell 1200



TEST RIDE In questa cornice tutti i motociclisti e amanti delle due ruote potranno ammirare e testare presso l’area Demo Ride l’intera gamma Crossfire: ci saranno 500, 500 X e anche la nuova 500 XC. Oltre a loro ci saranno anche Cromwell 125 e 250. Prima assoluta al Biker Fest, invece, per la Cromwell 1200, la novità di casa Brixton con motore bicilindrico da 1220 cc, sospensioni KYB, display e indicatori LED, freni Nissin con ABS, traction control e 2 differenti modalità di guida. Un'ottima occasione per fare la sua conoscenza dal vivo.