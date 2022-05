Biker Fest International 2022: a Lignano torna la passione per le 2 ruote

Nel 2022 le Case motociclistiche più prestigiose tornano al Biker Fest International (19-22 maggio Lignano Sabbiadoro) per presentare le ultime novità agli appassionati. L’occasione ideale per godere di un’esperienza unica per scoprire (e provare) i prodotti più interessanti del mercato moto italiano. Sarà Honda ad aprire il fine settimana dei test ride già dal giovedì con i suoi modelli di punta. Dagli scooter SH 350 e ADV 350, al crossover X-ADV (qui la nostra prova). Grande spazio per il segmento entry-level, rappresentato dalla custom CMX500 Rebel, dalla naked CB500F, dalla adventure CB500X e dalla retro-futuristica CB650R Neo Sports Café. La CRF1100L Africa Twin sarà disponibile con cambio manuale e nella versione Adventure Sports con cambio sequenziale DCT. Il giorno seguente, BMW Motorrad presenterà a Lignano la sua gamma Heritage, disponibile sia in esposizione statica, sia per le prove su strada. Riflettori puntati sulla cruiser R18, spinta dal bicilindrico boxer raffreddato ad aria, anche nelle versioni R 18 Classic, R 18 B e con la bagger R 18 Transcontinental. In più, sarà possibile guidare le R nineT e R nineT Urban G/S nell'allestimento 2022.

Biker Fest International 2022

TANTE NOVITÀ Un tuffo negli anni ‘60 con le Cromwell 125 e 250 di Brixton Motorcycles. Completeranno l’offerta di KSR Group la roadster Brixton Crossfire, la Motron 125 e lo scooter Ventura, oltre ai due scooter elettrici NQI GTS e MQI GT EVO del marchio Niu. Gamma stradale al completo per Kawasaki: il marchio giapponese porterà le sue moderne roadster ispirate agli anni ’70: la Z900 e la Z650 RS. La serie Ninja varierà dalla 125 alla 650, fino alla sport turismo 1000 SX; e non mancherà la straordinaria supersportiva H2 SE. L’offerta sarà completata dalla polivalente Versys 1000 SE e dalla cruiser Vulcan S. Moto Guzzi arriva a Lignano con l’esposizione statica e i test ride dei suoi bestseller: le V7 e V85TT con bicilindrico da 850 cc, insieme alla V9 Bobber, la custom sportiva in total black della Casa di Mandello. Per Royal Enfield, Biker Fest International rappresenta un appuntamento speciale: è infatti la tappa regionale del suo Test Ride Tour 2022. L’occasione ideale per mettersi in sella alla nuovissima Scram 411, l’affermata bicilindrica Interceptor 650 (qui la nostra prova), l’entry level Meteor 350 e la sorprendente adventure monocilindrica Himalayan.

VEDI ANCHE

Test ride al Biker Fest International

2 RUOTE ''GREEN'' La performance è il fiore all’occhiello del GSX-S Tour di Suzuki. A disposizione per le prove saranno la naked GSX-S950, il modello di accesso alla famiglia delle quattro cilindri; la granturismo prestazionale GSX-S1000GT e la GSX-S1000, che porta su strada alcune soluzioni tecniche evolute dalla MotoGP. La BFI sarà l’occasione per scoprire in sella le nuove e attesissime novità di Triumph: la maxienduro Tiger 1200 nelle versioni Sport e GT Pro, che affianca le adventure Tiger 900 GT Pro e Rally Pro, la prestazionale Street Triple RS e la divertente Trident. Più ''silenziosa'', ma altrettanto ampia e variegata la possibilità di entrare in contatto con le due ruote a emissioni zero. L’E-Mobility Village consente infatti di testare le e-bikes, gli scooter e le moto elettriche di marchi emergenti, o già conosciuti come NIU, Garelli, Doohan, Etriko, Horwin. L’Area Demo Ride e l’E-Mobility Village attendono gli appassionati nel parcheggio antistante lo stadio Teghil, in viale Europa, per tutta la durata della manifestazione.