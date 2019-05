Autore:

Giulia Fermani

PROVA SUL CAMPO Bridgestone parteciperà come Title Sponsor alla 33° edizione della Biker Fest Italian Bike Week da questo giovedì 9 maggio fino a domenica 12 maggio. Protagonisti dell'evento gli pneumatici Battlax Adventure A41 che potranno essere messi alla prova sulle moto della gamma GS di Bmw messe a disposizione per i demo ride.

GLI PNEUMATICI Sponsor, per il terzo anno consecutivo, del motoraduno che si svolge a Lignano Sabbiadoro Bridgestone porta in scena i suoi Battlax con disegno del battistrada progettato con un rapporto di vuoti più elevato nella zona delle spalle per migliorare il drenaggio dell'acqua. Garantite anche maggiore aderenza a basse temperature e su fondo bagnato. Nel corso dell'evento, sullo sfondo di concerti, contest e gare, un service dedicato di Bridgestone accoglierà tutti i motociclisti per controllare gratuitamente gli pneumatici delle loro belle a due ruote.