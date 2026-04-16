Quattro sportive e un funerale (termico): 208 GTi e le sue sorelle

Partiamo da un dato di fatto: le quattro protagoniste di questo confronto sono, tecnicamente, parenti strette. Molto strette. Imbarazzantemente strette, direbbe il purista.

Condividono la piattaforma Stellantis (eCMP/Perfo-eCMP), lo stesso motore elettrico M4+ da 280 CV, la stessa batteria CATL da 54 kWh, la stessa ricarica rapida DC a 100 kW, lo stesso differenziale autobloccante. Sono nate dallo stesso uovo e cresciute in quattro gabbie diverse, con quattro guardaroba diversi e quattro pedigree diversi.

Il che pone una domanda legittima: ha senso confrontarle? Sì. Perché il diavolo, come sempre, sta nei dettagli. E perché i prezzi, i posizionamenti e le promesse di marca sono quattro cose diverse.

La francese: storia, muscoli e nostalgia

Peugeot E-208 GTi

Appena presentata, Peugeot E-208 GTi ha il peso specifico maggiore in termini di tradizione: GTi è un marchio nel marchio, una firma che vale quanto il badge del Leone.

La carrozzeria ribassata di 30 mm, le carreggiate allargate, i cerchi ''Hole'' che citano la 205 GTi: tutto comunica appartenenza a una dinastia.

Peugeot E-208 GTi, gli interni

Sul piano estetico e dinamico è forse la più curata, con assetto sviluppato da Peugeot Sport. Il prezzo atteso - intorno ai 45.000 euro - la posiziona in alto, pagando lo scotto del marchio premium-sportivo che porta in dote.

L'italiana: crossover, quindi diversa

Alfa Romeo Junior Veloce

La più potente e sportiva delle Alfa Romeo Junior si chiama Veloce, va solo a corrente, ha 280 cavalli e un differenziale autobloccante Torsen meccanico, non elettronico, elemento di distinzione.

Sul piano delle prestazioni pure, però, paga il formato SUV: la velocità massima allunga fino ai 200 km/h, dato che le berline non raggiungono, ma l'altezza da terra e il baricentro più alto la penalizzano rispetto alle rivali nel misto stretto.

Alfa Romeo Junior Veloce, panoramica degli interni

Il dato ufficiale di autonomia, 334 km in media, è piuttosto scarso per una batteria da 50,8 kWh netti, il peggiore del gruppo. Il prezzo di 48.500 euro è il più alto.

La Lancia: la sorpresa del lotto

Lancia Ypsilon HF

Sulla carta è lei la più interessante. Lancia Ypsilon HF è spinta dal solito motore elettrico da 280 CV e 345 Nm, ha anch'essa il differenziale a slittamento limitato Torsen, freni Alcon con pinze monoblocco a 4 pistoncini e dischi da 355 mm.

Con i suoi 5,6 secondi nello 0-100 km/h, la Ypsilon HF è in vantaggio sulla cugina Alfa Romeo Junior Veloce e pure su 208 GTi.

Volante e strumentazione di Ypsilon HF

L'autonomia dichiarata di 370 km è la migliore del terzetto già in vendita. E soprattutto: il prezzo parte da 42.800 euro, meno delle rivali.

La domanda è se il mercato voglia una Lancia sportiva. Non è detto. Ma i numeri, almeno, sono dalla sua parte.

La tedesca: l'ultima arrivata (sul mercato)

Opel Corsa GSE, il prototipo

Opel Corsa GSE sarà disponibile entro la fine del 2026 il che la rende, al momento, un'ipotesi più che un'auto.

Condividerà meccanica e specifiche con le sorelle, con un prezzo stimato attorno ai 40.000 euro. Il posizionamento è quello del ''pragmatico'': meno storia della GTi, meno blasone dell'Alfa, meno fascino della Lancia. Ma potenzialmente più accessibile e, da Opel, più concreta nell'equipaggiamento di serie. Da verificare tutto il resto.

La tabella che dice (quasi) tutto

Peugeot 208 GTi Alfa Romeo Junior Veloce Lancia Ypsilon HF Opel Corsa GSE Carrozzeria berlina 5p B-SUV berlina 5p berlina 5p Potenza 280 CV 280 CV 280 CV 280 CV Coppia 345 Nm 345 Nm 345 Nm 345 Nm 0-100 km/h 5,7 s 5,9 s 5,6 s 5,7 s (stima) Vel. max 180 km/h 210 km/h 180 km/h 180 km/h (stima) Batteria (lorda) 54 kWh 54 kWh 54 kWh 54 kWh Autonomia WLTP 350 km 334 km 370 km 350 km (stima) Differenziale LSD integrato Torsen meccanico Torsen meccanico LSD (da confermare) Freni ant. 355 mm, 4 pistoncini 380 mm, 4 pistoncini 355 mm, Alcon ? Prezzo 45.000 € (atteso) 48.500 € 42.800 € 40-42.000 € (stima) Disponibile metà 2026 sì sì fine 2026

Dati Opel Corsa GSE parzialmente stimati — auto non ancora commercializzata

Il nodo che nessuno scioglie

Quattro auto diverse, quattro personalità diverse, un problema comune: sono hot hatch elettriche. E il mercato non ha ancora deciso se le vuole davvero.

Peugeot 208 GTi: più sportiva o più elettrica?

Il prezzo, l'autonomia ridotta in uso sportivo. E il sound, che per quanto elaborato artificialmente, non è quello di un motore che sale di giri.

Detto questo: tecnicamente, il pacchetto è impressionante. 280 CV, differenziale autobloccante, gomme Cup, freni da pista... Il problema non è l'auto. Il problema è convincere chi comprava una GTi a benzina a spendere il doppio per una GTi a corrente.

Missione possibile. Ma non ancora compiuta.

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Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/04/2026