Abbiamo provato la Volkswagen Golf GTI Edition 50: 325 CV di pura goduria

Per i 50 anni della GTI, Volkswagen ha fatto un regalo agli appassionati. Si tratta della Golf GTI Edition 50, un omaggio alla prima GTI del 1976 e non solo perché è anche la GTI di serie più potente di sempre.

In un'epoca in cui l'elettrificazione è sempre più presente, questo modello può essere visto come l'ultima GTI endotermica pura, il meglio della tecnologia che Volkswagen può offrire su sportive di questo calibro senza dover ricorrere a un ''aiutino'' elettrico.

Volkswagen Golf GTI Edition 50, vista di profilo

Insomma, non solo la più estrema delle Golf GTI stradali ma probabilmente l'ultima senza una qualche forma di elettrificazione. Siamo stati fortunati e abbiamo avuto modo di provarla, anche se brevemente. Come va? Spoiler: non è solo velocissima ma pure divertentissima. Peccato che ho dovuto restituirla presto...

La Golf GTI la conosciamo molto bene ma qui, il modello GTI Editon 50 va oltre, proponendo un body kit specifico che rende la compatta tedesca ancora più aggressiva. Spiccano in particolare il paraurti nello stile Clubsport e i cerchi in lega neri GTI da 19 pollici.

Le scritte GTI 50 esterne sullo spoiler sul bordo del tetto e sui lati interni degli specchietti retrovisori esterni, i loghi Volkswagen oscurati, una decorazione speciale dei sottoporta e i cristalli oscurati nella parte posteriore dell’abitacolo completano la personalizzazione degli esterni. 5 sono i colori a disposizione per questa serie speciale celebrativa. Abbiamo innanzitutto le tinte Tornado Red e Dark Moss Green metallizzato (la tinta dell'auto in prova), entrambe con tetto nero.

Volkswagen Golf GTI Edition 50, vista posteriore

Si possono poi scegliere il Pure White, il Moonstone Grey (entrambi con tetto nero) oltre al Granadilla Black metallizzato. Insomma, se la vedi capisci che non è la solita Golf GTI, un modello che sa incuriosire. Infatti, nel mentre che scattavo alcune foto si sono avvicinate un paio di persone che hanno voluto sapere tutto sull'auto...

Salendo a bordo troviamo il classico abitacolo delle Golf GTI con alcune personalizzazioni che enfatizzano la maggiore sportività di questo modello molto speciale. Anche qui troviamo di serie il Digital Cockpit Pro con una diagonale del display da 10,2 pollici. Tramite il tasto View del volante sportivo multifunzione, è possibile impostare tre diverse configurazioni grafiche di base: Classic con i suoi strumenti circolari, Progressive con un’organizzazione a riquadri e GTI. Ovviamente c'è sempre anche l'infotainment.

Volkswagen Golf GTI Edition 50, interni

Il volante sportivo multifunzione in pelle è dotato di una razza con il logo GTI 50 e di una grande mascherina in alluminio scuro. Dietro, ci sono i paddle per il cambio a doppia frizione a 7 marce DSG.

Tra i tipici segni distintivi GTI nell’abitacolo figurano le cinture di sicurezza rosse. I rivestimenti in gomma per la pedaliera nel vano piedi sono inoltre di colore rosso e argento. Speciali tappetini GTI 50 con l’emblema GTI cucito vanno a esaltare ulteriormente la natura esclusiva di questo modello. I sedili sportivi con motivo a quadretti presentano una linea nella tonalità Racing Green ed elementi in velluto.

Per chi vuole davvero il massimo, Volkswagen mette a disposizione per la Golf GTI Edition 50 il pacchetto Performance opzionale che era presente nella vettura che abbiamo provato. Da un certo punto di vista, questo pacchetto è obbligatorio perché va a completare l'auto, permettendo di sfruttare al massimo le sue potenzialità. Il pacchetto comprende, tra le altre cose, portacuscinetti ruota orientabili ad alte prestazioni sull’asse anteriore con una campanatura che raggiunge i due gradi. Il tutto permette di ottenere un comportamento di sterzata nettamente più diretto, una velocità in curva e un’accelerazione laterale più elevate e, di conseguenza, un migliore mantenimento della traiettoria.

Le molle sono più rigide e inoltre vengono impiegati supporti più rigidi per montanti elastici e bracci trasversali che regalano un comportamento di marcia più preciso e una maggiore stabilità strutturale. Ma non è mica finita qui perché sull’asse posteriore sono montati supporti ruota a doppio snodo che riducono il sottosterzo. Con il suo assetto ulteriormente ribassato di 5 mm, la Golf GTI EDITION 50 risulta più bassa di 20 mm rispetto alla Golf standard.

Volkswagen Golf GTI Edition 50, interni

Vera chicca, scegliendo questo pacchetto, la Golf GTI viene equipaggiata con pneumatici semi-slick delle Bridgestone su cerchi in lega forgiati da 19 pollici del tipo Warmenau (più leggeri rispetto a quelli della versione standard). C'è anche un impianto di scarico in titanio Akrapovič che permette di esaltare il sound del motore oltre che di ridurre il peso di 11 kg. L'intero pacchetto permette di risparmiare circa 25-30 kg a tutto beneficio della dinamica di guida.

La definizione della GTI di serie più potente di sempre ha un significato ben preciso. Sotto al cofano troviamo infatti il motore EA888 evo4 LK3, un 4 cilindri turbo di 2 litri la cui potenza è stata portata a 325 CV con ben 420 Nm di coppia. La potenza viene trasmessa tramite il cambio a doppia frizione a 7 marce a innesto rapido e il blocco del differenziale dell'asse anteriore a regolazione elettronica. Le prestazioni? La sportiva accelera da 0 a 100 km/h in circa 5,3 secondi e raggiunge i 200 km/h in 16,8 secondi. La velocità massima (limitata) è invece pari a 270 km/h.

Quando ti metti alla guida della Golf GTI Editon 50 capisci subito che c'è qualcosa di molto speciale. Una volta acceso il motore, il sound del 4 cilindri viene esaltato dall'impianto di scarico in titanio Akrapovič ed entra prepotente all'interno dell'abitacolo.

La sportiva tedesca sa essere ''docile'' e può essere condotta con un filo di gas ma si vede subito che ha voglia di ''ribellarsi''. In modalità Sport e impostando la selezione delle marce in manuale attraverso i paddle, la GTI Editon 50 si trasforma e tira fuori gli artigli. Il limite è elevatissimo ed è un peccato non averla provata in pista visto che su strada non si può esagerare e ci sono dei limiti da rispettare. Una vera ''lama'' tra le curve, sia sui tratti lenti e sia su quelli veloci. Impossibile da mettere in crisi sulle normali strade.

Si vede subito come i tecnici tedeschi siano riusciti a mettere a punto un setup di telaio e assetto da sportiva di alto livello. In aggiunta, sull'esemplare in prova avevamo a disposizione pneumatici semi-slick che hanno contribuito a incollare a terra la Golf GTI.

Volkswagen Golf GTI Edition 50, terminali di scarico

La base è quella di tutte le Golf GTI con un asse anteriore MacPherson e un asse posteriore a quattro bracci. Ottima la taratura dello sterzo (progressivo), sempre molto preciso quando si prova ad approcciare le curve più velocemente del normale. La versione celebrativa è inoltre l’unica GTI dotata di serie della regolazione adattiva dell’assetto DCC. C'è poi il pacchetto Performance che alza ulteriormente l'asticella.

Nulla da dire sull'impianto frenante, sempre pronto a decelerazioni violente, senza mai affaticarsi. Il motore ha una messa a punto quasi perfetta: spinge sempre in ogni situazione e permette di uscire in maniera fulminea dalle curve, anche quando si stanno affrontando tratti di montagna.

Mi ripeto, peccato non averla provata in pista perché qui siamo davanti davvero a una sportiva davvero pregevole. Chi cerca la massima espressione delle GTI, non può che guardare in questa direzione. Peccato che il test drive non sia durato molto perché la Golf GTI Editon 50 invoglia a continuare a divertirsi, lasciandoti stampato in faccia un bel sorriso.

Motore benzina - 4 cilindri 2 litri turbo Potenza 325 CV Coppia 420 Nm Velocità 270 km/h (limitata) 0-100 km/h 5,3 secondi Massa complessiva 1.930 kg Dimensioni 4.292 mm lunghezza x 1.789 mm larghezza x 1.463 mm altezza 2.629 mm passo Bagagliaio 374 - 1.230 litri Consumi 7,6 litri per 100 km Emissioni 173 g/km di CO2 Prezzi Da 54.700 euro

Il prezzo della Volkswagen Golf GTI Editon 50? Da 54.700 euro a cui poi vanno aggiunti i 4.320 euro del Perfomance Pack.

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