Nuova Volkswagen Golf Full Hybrid: prova, tecnica, consumi e prezzi

In 50 anni e più di storia, l'inossidabile Volkswagen Golf i motori li ha avuti quasi tutti tranne uno, il Full Hybrid: adesso Volkswagen ha colmato la lacuna.
- Com'è fatto e come funziona l'ibrido Volkswagen
- Impressioni di guida
- Dimensioni e interni
- I prezzi della Golf Hybrid
Volkswagen Golf Hybrid, vista laterale
La tecnica dietro all'ibrido Volkswagen
Il cambio a doppia frizione non c'è più, niente nottolino tra i sedili, niente palette dietro al volante per comandare la funzione manuale-sequenziale: resta un pomello al volante per scegliere marcia avanti o indietro.
Il motore 1.5 TSI quattro cilindri benzina con ciclo Miller sovralimentato è ora combinato con due motori elettrici, uno fa da generatore e l'altro fa da motore di trazione. I pistoni? Si occupano quasi sempre di generare corrente per ricaricare la batteria da 0,64 kWh e alimentare il motore elettrico che dà potenza alle ruote.
Solo in determinate condizioni, cioè a velocità elevata costante (o quasi), il motore termico si collega direttamente alle ruote per aumentare ancora il rendimento e abbassare consumi ed emissioni.
Come si capisce, è un'architettura tutta diversa rispetto all'ibrido Toyota, e più vicina a livello filosofico al sistema e:HEV che troviamo sulle Honda.
Sulla Golf è declinato in due livelli di potenza, 136 o 170 CV, con un risparmio nei consumi quantificabile in circa il 10% rispetto al mild hybrid e il dato dichiarato dalla casa in base al ciclo di omologazione WLTP va da 4,5 litri a 5,1 litri per 100 km.
Vivaci le prestazioni dichiarate, con uno 0-100 km/h in 8,8 secondi per la versione da 136 CV e 7,5 secondi per la versione più potente. Entrambe hanno una velocità massima limitata a 180 km/h.
Da un'architettura del genere, mi aspetterei sensazioni vicine a quelle di un'auto 100% elettrica, al volante, però, provo sensazioni contrastanti.
Alla guida della nuova Volkswagen Golf Hybrid
Impressioni di guida
Nella guida tranquilla con un filo di gas tutto bene, c'è una bella scorrevolezza e una piacevolezza nello stare al volante che è in linea con le aspettative.
Qualche sorpresa ce l'ho quando affondo il pedale sull'acceleratore: non ho una risposta immediata e corposa come mi aspetto da un'auto che privilegia la trazione elettrica. Premo a tavoletta e l'auto ha un momento di esitazione...
Giusto il tempo di dare al motore termico la possibilità di arrivare a regime e dare al generatore abbastanza potenza da alimentare il motore di trazione. E sì, a quel punto sento la spinta crescere e portarmi via in modo anche entusiasmante.
Ma è come se la batteria avesse un rubinetto troppo piccolo, e da sola non bastasse per dare al motore elettrico tutta l'energia che potrebbe assorbire.
C'è di buono che il fastidioso effetto scooter caratteristico del sistema ibrido Toyota, tanto per dirne una, è presente ma non particolarmente sensibile. E il sound del quattro cilindri arriva in abitacolo al volume giusto e con timbriche piuttosto gradevoli.
Per chi se lo stesse chiedendo l'effetto scooter è quando io premo sull'acceleratore e il rumore del motore aumenta molto più rapidamente della spinta che io percepisco alla guida.
In viaggio la Golf Hybrid è ragionevolmente silenziosa e le sospensioni digeriscono con competenza i dossi di rallentamento, garantendomi un comfort notevole.
Dimensioni e interni
Per il resto la compatta tedesca non ha bisogno di presentazioni. Nei suoi 4 metri e 28 offre uno spazio più che decoroso per quattro adulti, mentre il quinto passeggero sta un po' stretto e deve fare i conti con un pavimento molto rialzato al centro.
Il bagagliaio offre 273 litri di capienza, circa un centinaio in meno rispetto alla versione mild hybrid, perché la full hybrid è allestita sulla base della plug-in, quindi con la batteria collocata sotto i sedili posteriori e il serbatoio spostato sotto il bagagliaio, ''usurpandone'' il doppio fondo.
L'interno è confezionato con cura e la plancia è tutta digitale con uno schermo centrale da 12,9 pollici, attraverso il quale passa la maggior parte dei comandi. Con in più una barra dedicata per la regolazione della temperatura e del volume audio: una barra a sfioramento, che si trova proprio alla base del display.
Volkswagen Golf Hybrid, la plancia
Prezzi e allestimenti
I prezzi per questa nuova versione della Golf vanno da 35.300 a 40.300 euro con un'offerta lancio però davvero golosa, 31.700 euro per l'allestimento Edition Plus che è già bello carico di accessori.
Brutto cliente il nuovo ibrido per la versione mild-hybrid già in gamma. E anche per la versione diesel, che per ora resiste, ma fino a quando?
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|Allestimento
|CV / Kw
|Prezzo
|Golf 1.5 TSI ACT 115 CV Life
|115 / 85
|31.350 €
|Golf 1.5 TSI ACT 115 CV Edition Plus
|115 / 85
|31.550 €
|Golf 1.5 TSI ACT 150 CV Life
|150 / 110
|33.150 €
|Golf 1.5 TSI ACT 150 CV Edition Plus
|150 / 110
|33.350 €
|Golf 1.5 eTSI ACT Life DSG
|115 / 85
|34.000 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV Edition Plus DSG
|115 / 85
|34.200 €
|Golf 2.0 TDI SCR 115 CV Life
|115 / 85
|34.700 €
|Golf 2.0 TDI SCR 115 CV Edition Plus
|115 / 85
|34.900 €
|Golf 1.5 TSI ACT 150 CV Style
|150 / 110
|35.500 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV Style DSG
|115 / 85
|36.350 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV R-Line DSG
|115 / 85
|36.550 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 115 CV R-Line Plus DSG
|115 / 85
|36.850 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 150 CV 150CV Style DSG
|150 / 110
|38.150 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 150 CV 150CV R-Line DSG
|150 / 110
|38.350 €
|Golf 1.5 eTSI ACT 150 CV 150CV R-Line Plus DSG
|150 / 110
|38.650 €
|Golf 2.0 TDI SCR 150CV Life DSG
|150 / 110
|38.750 €
|Golf 2.0 TDI SCR 150CV Edition Plus DSG
|150 / 110
|38.950 €
|Golf 2.0 TDI SCR 150CV Style DSG
|150 / 110
|41.100 €
|Golf 2.0 TDI SCR 150CV R-Line DSG
|150 / 110
|41.300 €
|Golf 2.0 TDI SCR 150CV R-Line Plus DSG
|150 / 110
|41.600 €
|Golf 1.5 TSI eHybrid 204 CV Life DSG
|150 / 110
|43.250 €
|Golf 1.5 TSI eHybrid 204 CV Edition Plus DSG
|150 / 110
|43.450 €
|Golf 1.5 TSI eHybrid 204 CV Style DSG
|150 / 110
|45.200 €
|Golf 2.0 TSI GTI DSG
|265 / 195
|46.350 €
|Golf 1.5 TSI eHybrid GTE DSG
|177 / -
|49.200 €
|Golf 2.0 TSI R DSG 4MOTION
|333 / 245
|62.700 €
|Golf 2.0 TSI R Black Edition DSG 4MOTION
|333 / 245
|68.200 €
Per ulteriori informazioni su listino prezzi, caratteristiche e dotazioni della Volkswagen Golf visita la pagina della scheda di listino.Scheda, prezzi e dotazioni Volkswagen Golf
Giornalista dal ’97, nella sua carriera Emanuele si è occupato di motori a 360 gradi, svolgendo anche il ruolo di tecnico e pilota collaudatore per Maserati e Alfa Romeo. Di MotorBox è l’anziano, il riferimento per tutti e non solo mentre siede alla scrivania: se un collega sta poltrendo, se ne accorge anche mentre è impegnato in una prova in pista a centinaia di chilometri. Ama le auto ma adora le moto, e in fatto di tecnologia è sempre un passo avanti. Proprio come a tavola: quantità e qualità.