Nuova Volkswagen Golf Full Hybrid: prova, tecnica, consumi e prezzi

In 50 anni e più di storia, l'inossidabile Volkswagen Golf i motori li ha avuti quasi tutti tranne uno, il Full Hybrid: adesso Volkswagen ha colmato la lacuna.

Volkswagen Golf Hybrid, vista laterale

Il cambio a doppia frizione non c'è più, niente nottolino tra i sedili, niente palette dietro al volante per comandare la funzione manuale-sequenziale: resta un pomello al volante per scegliere marcia avanti o indietro.

Il motore 1.5 TSI quattro cilindri benzina con ciclo Miller sovralimentato è ora combinato con due motori elettrici, uno fa da generatore e l'altro fa da motore di trazione. I pistoni? Si occupano quasi sempre di generare corrente per ricaricare la batteria da 0,64 kWh e alimentare il motore elettrico che dà potenza alle ruote.

Solo in determinate condizioni, cioè a velocità elevata costante (o quasi), il motore termico si collega direttamente alle ruote per aumentare ancora il rendimento e abbassare consumi ed emissioni.

Come si capisce, è un'architettura tutta diversa rispetto all'ibrido Toyota, e più vicina a livello filosofico al sistema e:HEV che troviamo sulle Honda.

Sulla Golf è declinato in due livelli di potenza, 136 o 170 CV, con un risparmio nei consumi quantificabile in circa il 10% rispetto al mild hybrid e il dato dichiarato dalla casa in base al ciclo di omologazione WLTP va da 4,5 litri a 5,1 litri per 100 km.

Vivaci le prestazioni dichiarate, con uno 0-100 km/h in 8,8 secondi per la versione da 136 CV e 7,5 secondi per la versione più potente. Entrambe hanno una velocità massima limitata a 180 km/h.

Da un'architettura del genere, mi aspetterei sensazioni vicine a quelle di un'auto 100% elettrica, al volante, però, provo sensazioni contrastanti.

Alla guida della nuova Volkswagen Golf Hybrid

Nella guida tranquilla con un filo di gas tutto bene, c'è una bella scorrevolezza e una piacevolezza nello stare al volante che è in linea con le aspettative.

Qualche sorpresa ce l'ho quando affondo il pedale sull'acceleratore: non ho una risposta immediata e corposa come mi aspetto da un'auto che privilegia la trazione elettrica. Premo a tavoletta e l'auto ha un momento di esitazione...

Giusto il tempo di dare al motore termico la possibilità di arrivare a regime e dare al generatore abbastanza potenza da alimentare il motore di trazione. E sì, a quel punto sento la spinta crescere e portarmi via in modo anche entusiasmante.

Ma è come se la batteria avesse un rubinetto troppo piccolo, e da sola non bastasse per dare al motore elettrico tutta l'energia che potrebbe assorbire.

C'è di buono che il fastidioso effetto scooter caratteristico del sistema ibrido Toyota, tanto per dirne una, è presente ma non particolarmente sensibile. E il sound del quattro cilindri arriva in abitacolo al volume giusto e con timbriche piuttosto gradevoli.

Per chi se lo stesse chiedendo l'effetto scooter è quando io premo sull'acceleratore e il rumore del motore aumenta molto più rapidamente della spinta che io percepisco alla guida.

In viaggio la Golf Hybrid è ragionevolmente silenziosa e le sospensioni digeriscono con competenza i dossi di rallentamento, garantendomi un comfort notevole.

Volkswagen Golf Hybrid

Per il resto la compatta tedesca non ha bisogno di presentazioni. Nei suoi 4 metri e 28 offre uno spazio più che decoroso per quattro adulti, mentre il quinto passeggero sta un po' stretto e deve fare i conti con un pavimento molto rialzato al centro.

Il bagagliaio offre 273 litri di capienza, circa un centinaio in meno rispetto alla versione mild hybrid, perché la full hybrid è allestita sulla base della plug-in, quindi con la batteria collocata sotto i sedili posteriori e il serbatoio spostato sotto il bagagliaio, ''usurpandone'' il doppio fondo.

L'interno è confezionato con cura e la plancia è tutta digitale con uno schermo centrale da 12,9 pollici, attraverso il quale passa la maggior parte dei comandi. Con in più una barra dedicata per la regolazione della temperatura e del volume audio: una barra a sfioramento, che si trova proprio alla base del display.

Volkswagen Golf Hybrid, la plancia

I prezzi per questa nuova versione della Golf vanno da 35.300 a 40.300 euro con un'offerta lancio però davvero golosa, 31.700 euro per l'allestimento Edition Plus che è già bello carico di accessori.

Brutto cliente il nuovo ibrido per la versione mild-hybrid già in gamma. E anche per la versione diesel, che per ora resiste, ma fino a quando?

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