Changan Deepal S05: prova e prezzi del nuovo SUV "Ultra Hybrid"

Changan è un costruttore cinese che si è guadagnato il passaporto europeo: il centro stile si trova a Torino, il reparto ricerca e sviluppo a Birmingham. L'ultima novità per il mercato italiano è la Changan Deepal S05 Ultra Hybrid, versione plug-in ibrida di un modello che abbiamo già visto nella variante full electric.

Changan Deepal S05: l'abitacolo con rivestimenti di pregio

Si tratta di un SUV di 4,60 m con una linea gradevole, vagamente a cuneo, che gli conferisce uno slancio visivo convincente. L'interno è il punto di forza: materiali e finiture trasmettono un'elevata qualità percepita, tanto da reggere il confronto con più di un marchio premium europeo. Il che è tutt'altro che scontato a questi prezzi.

Il passo di quasi 2,90 m (2,88 m, per essere precisi) garantisce uno spazio a bordo generoso, ulteriormente valorizzato dal pavimento piatto davanti al divanetto posteriore. I centimetri per chi siede in seconda fila non sono tantissimi, a dire il vero, ma lo schienale del divanetto molto inclinato - e non regolabile - permette una comoda sistemazione anche per chi supera di slancio il metro e ottanta di statura.

Il bagagliaio ha una forma regolare e ben sfruttabile. La capacità va da 552 a 1.310 litri: buoni valori nel segmento e l'assenza di un doppiofondo non rappresenta un problema.

Piace il look minimal della plancia, decorata da un'impuntura a contrasto che la attraversa da parte a parte: quasi tutti i comandi passano per il touchscreen da 15,4 pollici a centro plancia (regolabile nell'inclinazione sulla versione top) e bisogna fare un po' di pratica per impratichirsi con le varie funzioni.

Non mancano però alcune lacune: assente il cassetto portaguanti nella versione provata e i vani portaoggetti in abitacolo sono pochi e non molto capienti. C'è sì un vano a giorno sotto la console centrale, ma come sempre non è comodo da raggiungere in movimento, perché nascosto alla vista e ostruito dalle gambe dell'eventuale passeggero.

Altra sbavatura, sulla versione top, il sedile del passeggero — con regolazioni elettriche più elaborate — ha una seduta particolarmente alta, che lascia poco spazio alla testa per chi supera il metro e ottanta di statura.

Changan Deepal S05: la plancia di conando

Alla guida la Deepal S05 Ultra Hybrid trasmette sensazioni vicine a quelle di un'auto elettrica. Il sistema plug-in ibrida funziona in modo analogo a quello di Honda: ci si muove quasi sempre in modalità elettrica, con risposta pronta dell'acceleratore, grande fluidità e un'insonorizzazione che rende l'abitacolo silenzioso.

Il motore termico si collega alle ruote tramite frizione automatica solo oltre i 70 km/h di velocità o sotto un carico elevato sul pedale (ma non da fermi: nello sprint al casello bisogna almeno superare i 50 km/h, emerge dalla prova). La potenza complessiva è di 258 CV, con 300 Nm di coppia massima: lo 0-100 km/h si copre in 7,9 secondi e la velocità massima è di 180 km/h.

Secondo quanto dichiara Changan, l'autonomia in elettrico arriva a 100 km; la ricarica è possibile in corrente alternata fino a una potenza di 11 kW oppure in corrente continua a 55 kW e quest'ultima consente di passare dal 30% all'80% in 15 minuti alle colonnine di adeguata potenza.

Quanto al feeling, lo sterzo ha il giusto carico, l'assetto privilegia la stabilità e trasmette sicurezza anche nelle manovre brusche. Unica piccola pecca: il controllo di trazione interviene in modo un po' brusco, se si accelera troppo bruscamente in uscita di curva: situazione in cui la vérve del motore elettrico non ci mette molto a innescare qualche lieve pattinamento.

La trazione, del resto, è esclusivamente anteriore, il che suggerisce di non cercare avventure tra le mulattiere accidentate, ma limitarsi alla guida su asfalto o sulle strade bianche pianeggianti.

Motore 4 cilindri, 1,5 litri benzina, plug-in hybrid Potenza 258 CV Coppia 300 Nm Velocità massima 180 km/h 0-100 km/h 7,9 secondi Batteria LFP da 18,4 kWh Autonomia 100 km Ricarica 11 kW in CA; 55 kW in CC (30-80% in 15') Trazione anteriore Cambio monomarcia Dimensioni 4,60 x 1,90 x 1,60 m Bagagliaio da 552 a 1.310 litri Peso 1.850 kg Prezzo da 33.990 euro

La Changan Deepal S05 Ultra Hybrid è disponibile in due allestimenti, Pro e Max. Si parte da 33.990 euro con una dotazione già molto completa: tutti gli ADAS fino alla guida autonoma di livello 2 sono di serie, telecamere di manovra a 360° incluse.

La versione Max costa 4.000 euro in più e aggiunge volante riscaldato, sedili anteriori ventilati, riscaldati e con regolazioni elettriche più sofisticate (compresa la funzione chaise-longue per il passeggero), portellone elettrico, head-up display, luci ambient e ricarica wireless per lo smartphone.

Con la promozione di lancio, però, la Max scende a 29.450 euro con tutti gli optional inclusi: qualsiasi colore di carrozzeria, qualsiasi combinazione per gli interni, gancio di traino e tetto panoramico.

Sono disponibili soluzioni di finanziamento per i privati e proposte di leasing rivolte sia ai privati sia alle aziende. La garanzia è di 7 anni o 160.000 km sull'intero veicolo, estesa a 8 anni o 200.000 km per i componenti del sistema elettrico.

Rimandando a un test più approfondito su consumi reali e comportamento su percorsi guidati, il pacchetto complessivo appare davvero difficile da ignorare — soprattutto considerando che non è un'ibrida tradizionale, ma una plug-in ricaricabile alla spina.

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Pubblicato da Emanuele Colombo, 17/06/2026