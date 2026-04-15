Changan Nevo Q06: debutta il SUV dalla doppia anima elettrica

Il costruttore asiatico presenta questo sport utility dall'ispirazione sportiva con versioni BEV e range extender, fino a 444 CV e stile moderno

Il nuovo Nevo Q06 amplia l’offerta del marchio Changan (guarda la homepage di Changan) nel mercato cinese, entrando nel segmento dei SUV di taglia media con linee filanti e impostazione moderna.

Il debutto ufficiale del nuovo SUV

Le immagini diffuse dal Ministero dell'Industria e dell'Informatica cinese (MIIT) mostrano un modello vicino, per proporzioni, alla Xiaomi YU7 (guarda Xiaomi YU7), ma con un posizionamento orientato a un pubblico più ampio. Il frontale riprende elementi già visti sulla berlina A06, con fari sdoppiati, barra luminosa continua e prese d’aria ben integrate. Nel complesso, il design appare curato e pensato per coniugare efficienza aerodinamica e presenza scenica.

Changan Nevo Q06: la vista della coda del nuovo SUV cinese

Tecnologia e dimensioni

Lungo 4.837 mm, largo 1.970 mm e alto 1.670 mm, il modello propone un passo di 2.940 mm, numeri che promettono spazio interno elevato per tutti i passeggeri. Tra gli elementi più moderni spiccano il sensore LiDAR sul tetto, maniglie a scomparsa e dettagli esterni personalizzabili con numerose soluzioni per i cerchi. Il profilo laterale, con passaruota lucidi e coda scolpita, richiama alcune proporzioni della Ferrari Purosangue (guarda la Ferrari Purosangue), pur restando in una fascia di mercato ben differente. Il costruttore offrirà anche varianti BEV, confermando l’arrivo di un nuovo modello a batterie pensato per la mobilità urbana e i lunghi trasferimenti.

Changan Nevo Q06: selezione dei cerchi in lega leggera disponibili a catalogo

Motori e prestazioni

Tuttavia, la gamma comprenderà più configurazioni, con livelli di potenza differenti e attenzione alle prestazioni. Le versioni elettriche a trazione posteriore svilupperanno 282 e 302 CV, mentre la bimotore con trazione integrale arriverà a 444 CV e 230 km/h.

Prevista anche una variante range extender, con motore 1.5 aspirato da 97 CV abbinato a due unità elettriche posteriori. Le batterie LFP nasceranno dalla collaborazione con CATL. In questo modo, Nevo Q06 proporrà una scelta ampia tra efficienza, autonomia e performance, adattandosi a esigenze di utilizzo diverse. A voi piace questo nuovo modello a ruote alte di ispirazione sportiva? Fatecelo sapere.

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Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/04/2026