Il nuovo motore ibrido Blue Core di Changan consuma 2,98 l/100 km

In Cina non si perde tempo e le case automobilistiche continuano ad innovare. Changan, per esempio, ha svelato la sua nuova piattaforma ibrida ''Blue Core Super Engine'' destinata al mercato globale che punta ad alzare ulteriormente l'asticella dell'efficienza. L'obiettivo, infatti, è quello di ridurre sensibilmente i consumi di carburante e per questo la casa automobilistica ha investito l'equivalente di oltre 250 milioni di euro in un centro specializzato in cui è stata sviluppata questa nuova piattaforma. L'obiettivo è quello di arrivare ad ottenere un consumo urbano di 2,98 l/100 km. Insomma, una motorizzazione pensata per attirare chi ancora non si fida di passare all'elettrico.

Un motore super efficiente

Per sviluppare questa nuova piattaforma ibrida, Changan ha coinvolto 1.000 ingegneri, arrivando a sviluppare oltre 160 innovazioni tecniche tra componenti hardware ed elettroniche. Il powertrain che è stato sviluppato punta ad essere particolarmente efficiente a bassa velocità dove è l'unità elettrica a muovere prevalentemente le ruote. Il propulsore è stato progettato per offrire una coppia elevata e immediata e livelli di rumorosità ridotti, replicando le caratteristiche di guida di un veicolo puramente elettrico. Prima di essere portato al debutto, questa nuova motorizzazione è stata collaudata a lungo. Changan parla addirittura di test su strada lunghi oltre 2 milioni di km in tutto il mondo.

In questa nuova piattaforma c'è anche un po' di Europa. Infatti, è stata sviluppata con un contributo significativo dal centro di ricerca e sviluppo della casa automobilistica con sede a Birmingham, nel Regno Unito. In tale modo è stato possibile garantire la conformità agli standard internazionali.

La sfida agli ibridi cinesi

Diverse case automobilistiche cinesi stanno investendo molto sulle piattaforma ibride per migliorarne prestazioni ed efficienza. Una volta sul mercato, Blue Core Super Engine dovrà vedersela con DM-i 5.0 di BYD e NordThor (Leishen) EM-i di Geely che vantano già consumi di carburante pari a 2,62 l/100 km. Changan intende dunque offire una soluzione analoga dal punto di vista dell'efficienza per poter competere in un segmento di mercato dove la concorrenza è sempre più agguerrita.

Fonte: CarNewsChina

Pubblicato da Filippo Vendrame, 13/03/2026