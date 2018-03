Autore:

Marco Congiu

SORELLA MAGGIORE Al Salone di New York 2018 debutta la nuova Audi RS5 Sportback, la versione a quattro porte della RS5 Coupé che abbiamo provato circa 12 mesi fa. È una vettura da prestazioni estreme, ma adatta a tutta la famiglia: per papà che non vogliono rinunciare al confort, provando l'ebrezza di un'auto quasi da DTM.

SOLO V6 Sotto il cofano della nuova Audi RS5 Sportback 2018 troviamo lo stesso V6 turbo da 2.9 litri da 444 CV e ben 600 Nm di coppia massima. Il cambio è un automatico Tiptronic a otto rapporti, mentre la trazione è integrale Quattro con la ripartizione standard 40/60 tra asse anteriore e posteriore. La nuova RS5 Sportback scatta da 0 a 100 km/h in meno di 4 secondi, fermando la velocità massima a 250 km/h o 280 km/h se ci si dota del pacchetto Dynamic Plus.

PICCOLI CAMBIAMENTI A voler essere precisi, ci sono dei piccoli cambiamenti tra l'Audi RS5 Coupé e la nuova RS5 Sportback, con la quattroporte più bassa di 7 millimetri. Gli interni sono in puro stile Audi, con un display centrale flottante ed infotainment compatibile con Android Auto ed Apple CarPlay. Non si conoscono ancora tempi di arrivo e prezzi per il nostro mercato.