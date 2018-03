Autore:

Matteo Gallucci

FUGA DI NOTIZIE Come già anticipato qui siamo ormai prossimi alla presentazione della nuova Subaru Forester 2019. Ovviamente più si avvicina la data fatidica e più aumentano le indiscrezioni sul nuovo modello. Infatti sono state pubblicate online le prime immagini di quella che sembrerebbe essere la versione definitiva della Subaru Forester 2019.

PRIME IMMAGINI Le immagini danno l’impressione di essere state scannerizzate da una rivista giapponese e portano alla luce tutto il nuovo design di Subaru Forester. A prima vista sembra di essere di fronte più ad un restyling, in punta di matita, rispetto ad un vero e proprio nuovo modello del famoso SUV della Casa delle Pleiadi.

TROVA LE DIFFERENZE Analizzando meglio le due immagini, invece, scopriamo piccoli e grandi cambiamenti. L’anteriore ha una calandra più grande e ridisegnata in stile classico oltre ad un possente paracolpi frontale grigio. Anche l’alloggiamento dei fari fendinebbia è stato maggiorato e, ora, sembrano più integrati nel paraurti. Il fascione in plastica nero occupa tutto il perimetro e basso ventre dell’auto, tra passaruota e minigonne in maniera più marcato, per un effetto ancora più off-road. Come l’anteriore anche la zona posteriore ha un design simile al modello attualmente in listino, ma presenta nuove luci posteriori collegate da una striscia cromata orizzontale.

NO COMMENT Tutto tace in casa Subaru che non ha rilasciato nessun comunicato in merito. Con nuova Forester sarebbe però molto probabile l’utilizzo della piattaforma modulare globale di Subaru già utilizzata per la nuova Impreza e l’utilizzo di un motore boxer a quattro cilindri e la trazione integrale.

ANCORA UNA SETTIMANA Per sapere tutta la verità e scoprire la nuova Subaru Forester 2019 non ci resta che aspettare il New York Auto Show che aprirà i battenti esattamente fra 7 giorni: il 28 marzo 2019.