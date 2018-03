Autore:

Luca Cereda

SUBARU C'E' Tra le debuttanti al salone di New York 2018 ci sarà anche la nuova Subaru Forester 2019. Arriva oggi il primo teaser, che mostra in anteprima il nuovo design delle luci posteriori.

NUOVA BASE Un dettaglio che non dice granché su come sia cambiata la quinta generazione del SUV medio della casa delle Pleiadi. Si sa però che la Subaru Forester 2019 nascerà su un pianale nuovo, modulare (la Subaru Global Platform) che le permetterà di diventare più capiente. Per questo le dimensioni dovrebbero crescere rispetto alla Forester uscente, lunga 4,60 metri, larga1,80 e alta 1,74.

LATO-B, LATO FORTE? Quanto allo stile è presto per dare giudizi: probabile, tuttavia, che sia proprio il posteriore la zona più ridisegnata. Tutto tace, infine, sulla gamma motori. Anche se è data per scontata la presenza del boxer e della trazione integrale simmetrica.