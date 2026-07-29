Hankook Ventus S1 Evo Z, il nuovo pneumatico per la Porsche 911 Carrera

Non è la prima volta che Hankook lavora al fianco di Porsche, ma è la prima volta che questa collaborazione porta uno pneumatico direttamente sulla linea di produzione della 911 Carrera. Il marchio coreano ha infatti annunciato l’accordo con Porsche per diventare fornitore di primo equipaggiamento per la sportiva di Stoccarda. La gomma in questione è il nuovo Ventus S1 Evo Z, riconoscibile dalla marcatura “NA2” sul fianco.

Le caratteristiche del Ventus S1 Evo Z

Il Ventus S1 Evo Z di Hankook è disponibile in due misure differenti: 235/40 ZR19 all'anteriore e 295/35 ZR20 al posteriore, la stessa configurazione già utilizzata sulla 911 Carrera equipaggiata di serie. La sfida principale per gli ingegneri Hankook è stata bilanciare tenuta sull'asciutto, comportamento in curva e aderenza sul bagnato, un compromesso reso più delicato dall'architettura a motore posteriore e trazione posteriore tipica della 911. Per raggiungere questo equilibrio, Hankook ha sviluppato disegni battistrada differenziati tra i due assi e una mescola dedicata, con resine speciali e silice, pensata per mantenere prestazioni elevate sia sull'asciutto sia sul bagnato.

Aleix Alcaraz, collaudatore Hankook, ha raccontato che l'obiettivo era garantire precisione di sterzata, stabilità alle alte velocità e aderenza affidabile in ogni condizione, un lavoro reso ancora più impegnativo dalla necessità di bilanciare le prestazioni in pista con l'uso quotidiano su strada.

A differenza di altri progetti, che di solito si sviluppano su un singolo tracciato, per la 911 Carrera Hankook ha condotto test su tre circuiti diversi. Le prove di cambio corsia e maneggevolezza si sono svolte al centro Automotive Testing Papenburg in Germania e all'IDIADA in Spagna, mentre le prestazioni sull'asciutto alle alte velocità sono state verificate a Nardò, in Puglia. Il comportamento sul bagnato è stato invece ottimizzato al Pferdsfeld, sempre in Germania.

Yong Chul Choi, responsabile del centro tecnico europeo di Hankook, ha definito questo traguardo una tappa importante per il rafforzamento del posizionamento del marchio nel segmento delle supercar.

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