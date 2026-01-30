Nuova AI installata sulle Honda segnala alle autorità buche e segnaletica danneggiata

Buche, cartelli rovinati, guardrail danneggiati: problemi quotidiani per chi guida, spesso segnalati troppo tardi – quando non vengono ignorati del tutto. Honda prova a cambiare le regole del gioco con un sistema basato sull’intelligenza artificiale che trasforma le auto in “sentinelle” della strada.
Proactive Roadway Maintenance Project: che cosa vede l'AI
Le Honda diventano sensori su quattro ruote
Il progetto si chiama Proactive Roadway Maintenance System e sfrutta sensori Lidar e le tecnologie già presenti a bordo dei veicoli Honda: telecamere e sensori di sicurezza.
Durante la guida, il sistema è in grado di individuare anomalie dell’infrastruttura stradale – come buche, segnaletica danneggiata o barriere compromesse – e inviare automaticamente i dati alle autorità competenti.
Le informazioni raccolte vengono anonimizzate e trasmesse al cloud, per poi essere inoltrate al Dipartimento dei Trasporti dell’Ohio (ODOT), che può intervenire più rapidamente sulle criticità segnalate.
Proactive Roadway Maintenance Project: i computer a bordo dell'auto
Il test su strada: risultati sorprendenti
Il sistema è stato sperimentato su circa 4.800 km di strade dell’Ohio grazie alla collaborazione tra Honda, ODOT, Università di Cincinnati, il partner tecnologico i-Probe Inc. e Parsons Corporation.
I risultati?
circa 89% di accuratezza nell’individuazione delle buche
prestazioni ancora migliori nel rilevare guardrail danneggiati
quasi totale precisione nel riconoscere cartelli stradali rovinati o mancanti
L’intelligenza artificiale ha inoltre permesso di ridurre gli errori e migliorare la qualità delle segnalazioni, rendendo il sistema realmente utilizzabile su larga scala.
Proactive Roadway Maintenance Project: l'AI segnala le buche sulla strada
Dal futuro delle auto al futuro delle strade
L’idea di usare immagini e dati per analizzare le infrastrutture non è nuova: già dagli anni Sessanta alcuni enti pubblici utilizzavano riprese stradali per migliorare la progettazione.
La differenza, oggi, è la velocità e la precisione: con dati raccolti in tempo reale, le autorità possono stabilire priorità di intervento più efficaci e ottimizzare l’uso delle risorse.
Secondo le stime, l’integrazione di questo sistema nei programmi di manutenzione potrebbe generare risparmi fino a 4,5 milioni di dollari l’anno nel solo stato dell'Ohio, da reinvestire in lavori e miglioramenti della rete stradale.
Il test drive della Honda CR-V hybrid
Un progetto locale, con ambizioni globali
Honda produce automobili in Ohio dal 1982, quindi non è un caso che il progetto sia nato proprio lì. Ma l’idea ha un potenziale molto più ampio: se applicata su larga scala, potrebbe trasformare milioni di auto in strumenti di monitoraggio continuo delle strade.
In pratica, mentre tu guidi la tua Civic o CR-V, l’auto “osserva” l’asfalto e segnala automaticamente ciò che non funziona. Curioso che tante notizie sulla viabilità, in questo periodo, vengano proprio dall'Ohio: pochi giorni fa era la volta dell'apertura degli Amish alle bici elettriche, una conversione non priva di complicazioni, pare.
