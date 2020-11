UNA BELLA NOTIZIA Il team Monster Energy Yamaha MotoGP ha annunciato la partecipazione di Valentino Rossi al GP Europa, in programma questo fine settimana sul circuito Ricardo Tormo di Valencia. Il pilota italiano è infatti risultato negativo anche al test anti Covid-19 effettuato in Spagna questa mattina, ricevendo così il via libera per prendere parte al weekend di gara.

ORE MOVIMENTATE Il nove volte campione del mondo era risultato negativo per la prima volta a un tampone effettuato ieri, giovedì 5 novembre, in Italia. Rispettando le leggi italiane, Rossi ha dunque potuto porre fine al suo isolamento iniziato dopo la positività riscontrata lo scorso 15 ottobre, alla vigilia del primo appuntamento della MotoGP sul circuito di Aragona. Il pesarese è subito volato in Spagna, rimanendo in isolamente per tutta la notte. Questa mattina ha effettuato un nuovo test, come da regolamento FIM, risultando nuovamente negativo. Questo gli ha permesso di ricongiungersi alla sua squadra.

CIAO GARRETT Il rientro del Dottore pone fine alla breve esperienza del suo sostituto, l'americano Garrett Gerloff. Il pilota del mondiale Superbike ha ben figurato nelle sessioni di prove libere disputate quest'oggi a Valencia, considerando che era la sua prima esperienza sulla M1 su un tracciato per lui assolutamente inedito.