GP D'EUROPA IN TV Tre gare alla fine del Mondiale che saranno vissute tutte d'un fiato in appena 15 giorni a cominciare dal Gran Premio d'Europa 2020 a Valencia di domenica prossima. Sulla pista Ricardo Tormo di Cheste il Motomondiale farà tappa per due settimane, ed è lì che si assegneranno 50 dei 75 punti decisivi per la conquista del titolo. La pazza stagione di quest'anno è stata nella morsa del Covid-19 ma vede il traguardo finale a potata di mano, e più di essa lo vede Joan Mir, che con la sua Suzuki è davanti a tutti in classifica con 137 punti e ben 14 di margine sul primo inseguitore, Fabio Quartararo su Yamaha. Il francese a Valencia lo scorso anno stupì, giungendo secondo battuto solo da Marc Marquez, che tornerà in pista solo il prossimo anno. Ci sarà di nuovo invece, salvo imprevisti, Valentino Rossi anche se non è più in lotta per l'iride. Sono ancora della partita invece gli altri due yamahisti, Maverick Vinales e Franco Morbidelli, e nutrono qualche residua speranza anche Andrea Dovizioso e Alex Rins. Non perdete neanche un minuto del Gran Premio d'Europa del weekend del 6-8 novembre a Valencia, che sarà trasmesso in diretta su SkySport MotoGP HD e Dazn e in chiaro sul digitale terrestre anche su TV8.

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD

Venerdì 6 novembre

09.00-09.40 - Moto3, Prove libere 1

09.55-10.40 - MotoGP, Prove libere 1

10.55-11.35 - Moto2, Prove libere 1

13.15-13.55 - Moto3, Prove libere 2

14.10-14.55 - MotoGP, Prove libere 2

15.15-15.50 - Moto2, Prove libere 2

Sabato 7 novembre

09.00-09.40 - Moto3, Prove libere 3

09.55-10.40 - MotoGP, Prove libere 3

10.55-11.35 - Moto2, Prove libere 3

12.35-12.50 - Moto3, Qualifica 1

13.00-13.15 - Moto3, Qualifica 2

13.30-14.00 - MotoGP, Prove libere 4

14.10-14.25 - MotoGP, Qualifica 1

14.35-14.50 - MotoGP, Qualifica 2

15.10-15.25 - Moto2, Qualifica 1

15.35-15.50 - Moto2, Qualifica 2

Domenica 8 novembre

08.40-09.00 - Moto3, Warm Up

09.10-09.30 - Moto2, Warm Up

09.40-10.00 - MotoGP, Warm Up

11.00 - Moto3, Gara

12.20 - Moto2, Gara

14.00 - MotoGP, Gara

COME GUARDARE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Orari e palinsesto ancora non confermati da TV8. Aggiorneremo non appena disponibili.

COME SEGUIRE LA MOTOGP SUL WEB? GLI ORARI TV DEI LIVE DI MOTORBOX

Venerdì 23 ottobre

9.50 - MotoGP, Prove Libere 1

14.05 - MotoGP, Prove Libere 2

Sabato 24 ottobre

9.50 - MotoGP, Prove Libere 3

13.25 - MotoGP, Prove Libere 4 & Qualifiche

Domenica 25 ottobre

13.45 - MotoGP, Gara