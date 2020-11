TRE PER SEI Tre gare al termine del mondiale per, fondamentalmente, sei piloti (matematicamente qualcuno in più) ancora in lizza per il titolo iridato 2020. Saranno ancora così tanti dopo il primo dei due weekend di Valencia, ovvero dopo il Gran Premio d'Europa di questo fine settimana? Al momento guida la classifica un giovane outsider come Joan Mir, che con la sua Suzuki in questo anomalo campionato è stato il più costante di tutti racimolando 137 punti senza mai però vincere. 14 punti più dietro c'è Fabio Quartararo, che con la Yamaha ha vinto tre volte ma è stato molto più scostante, anche se lo scorso anno al Ricardo Tormo di Cheste fu l'unico a impensierire Marquez, scattando dalla pole e giungendo secondo. Ma non sarà una sfida solo tra loro due, ci saranno anche Maverick Vinales, Franco Morbidelli - fresco vincitore di Alcaniz - Andrea Dovizioso e Alex Rins a nutrire ancora qualche speranza. Scopriamo insieme come finirà con l'accompagnamnto dei live di Motorbox, che non vi faranno perdere neanche un secondo di questo decisivo appuntamento per la classe MotoGP.

La sessione LIVE inizierà alle ore 13.25 di sabato 7 novembre. Segui le FP4 e le Qualifiche del GP d'Europa 2020 classe MotoGP con la nostra cronaca minuto per minuto.