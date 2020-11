ASSENZA SICURA Mentre resta a serio rischio la presenza di Valentino Rossi, la classe MotoGP perde un altro protagonista della stagione 2020 a causa del coronavirus: si tratta di Iker Lecuona, pilota spagnolo del team KTM Tech 3. Il 20enne nativo proprio di Valencia, dovrà saltare il GP Europa in programma sul circuito Ricardo Tormo dopo che suo fratello è risultato positivo al Covid-19. I due vivono assieme ad Andorra e per Lecuona è scattata subito la quarantena obbligatoria.

GP VALENCIA ANCORA POSSIBILE Fortunatamente il primo tampone a cui si è sottoposto il pilota della KTM è risultato negativo, ma le linee guida stilate dal governo spagnolo per contenere la pandemia di coronavirus lo obbligano a una quarantena di 10 giorni. Per questo motivo Lecuona non gareggerà in questo fine settimana. Mercoledì prossimo verrà sottoposto a un nuovo test e, in caso di conferma della negatività, riceverà invece il via libera per partecipare al GP Valencia, in programma sullo stesso circuito. Lecuona, al primo anno in MotoGP, in classifica generale è attualmente 17° con 27 punti.