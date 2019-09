Autore:

La Redazione

MATCH POINT Il primo match point iridato per Marc Marquez andrà in scena questo fine settimana a Buriram, dove le tre classi del Motomondiale saranno impegnate nel Gran Premio della Thailandia. Con i suoi 98 punti di margine in classifica su Andrea Dovizioso, al centauro spagnolo della Honda basterà rosicchiare altri due punti di margine al rivale della Ducati per assicurarsi l'ottavo titolo mondiale della sua ancor giovane carriera. Tutto il resto della truppa, ormai esclusa dalla corsa all'iride, si batterà per la gloria con le Yamaha in prima fila grazie a un poker di talento e velocità che più volte negli ultimi GP ha infastidito Marquez: Maverick Vinales, Fabio Quartararo, Valentino Rossi e Franco Morbidelli venderanno cara la pelle, così come i ducatisti Miller e Petrucci e il suzukista Rins, a completare un vasto drappello di outsider.

ORARI TV Sky Sport MotoGP HD trasmetterà l'evento in diretta e in esclusiva per l'Italia, mentre per poter godere in chiaro delle imprese dei centauri della classe regina potrete comunque fare affidamento su TV8 e TV8 HD, che nel fine settimana proporranno l'evento in differita. Di seguito tutti gli orari del weekend, con i piloti di MotoGP, Moto2 e Moto3 impegnati nel Gran Premio di Thailandia al Buriram International Circuit.

Dirette Sky Sport MotoGP HD

Venerdì 4 ottobre

04.00: Moto3 Prove Libere 1

04.55: MotoGP Prove Libere 1

05.55: Moto2 Prove Libere 1

08.15: Moto3 Prove Libere 2

09.10: MotoGP Prove Libere 2

10.10: Moto2 Prove Libere 2

Sabato 5 ottobre

04.00: Moto3 Prove Libere 3

04.55: MotoGP Prove Libere 3

05.55: Moto2 Prove Libere 3

07.35: Moto3 Qualifiche

08.30: MotoGP Prove Libere 4

09.10: MotoGP Qualifiche

10.05: Moto2 Qualifiche

Domenica 6 ottobre

03.40: Moto3 Warm Up

04.10: Moto2 Warm Up

04.40: MotoGP Warm Up

06.00: Moto3 Gara

07.20: MotoGP Gara

09.00: Moto2 Gara

Differite TV8

Sabato 5 ottobre

14.00: Moto3, MotoGP e Moto2, Qualifiche - sintesi

Domenica 6 ottobre

11.00: Moto3 Gara

12.15: MotoGP Gara

14.00: Moto2 Gara