Autore:

Simone Valtieri

POKER QUARTARARO Non si ferma più il ragazzino terribile della MotoGP. Il francese Fabio Quartararo stacca la sua quarta pole in carriera e precede un'altra Yamaha sulla griglia del Gran Premio della Thailandia a Buriram, quella di Maverick Vinales. Il francese emerge su un tracciato reso ancor più scivoloso dalla pioggia mattutina, e sulla quale lui stesso è andato caduto. In buona compagnia perà il francee, visto che a terra sono finiti anche Marquez Rossi, ma la differenza importante è che Quartararo l'ha fatto soltanto dopo aver staccato il miglior tempo. Con lui in prima fila proprio Vinales e Marquez, mentre Franco Morbidelli è il migliore degli italiani, davanti al buono Petrucci, con Dovizioso e Rossi rispettivamente settimo e nono.

Despite the late mayhem, @FabioQ20 holds onto pole position! 💪



The @sepangracing rider grabs his first pole since Assen despite a late challenge from @mvkoficial12! 🏁#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/RvgZb5xkCQ — MotoGP™ 🇹🇭 (@MotoGP) October 5, 2019

LA CRONACA Con le FP3 bagnate, sono rimasti qualificati alla Q2 i dieci migliori del venerdì, nell'ordine Quartararo, Vinales, Morbidelli, Miller, Rossi, Marquez, Aleix Espargaro, Dovizioso, Mir e Rins. Dalla Q1 si sono aggiunti alla lotta per la pole l'ottimo Danilo Petrucci e lo spagnolo della KTM, Pol Espargaro. Caduto invece Francesco Bagnaia, che scatterà 14° in griglia, dietro a Cal Crutchlow e davanti ad Andrea Iannone. 19° invece Jorge Lorenzo.

SUBITO QUARTARARO Nel segmento di qualifiche che conta, invece, parte subito benissimo Maverick Vinales, avvicinando la barriera dei 90" e chiudendo il suo giro in 1'30"3, ma Marc Marquez prova a imporre subito la sua legge fermandosi a 1'30"109 ma arriva il frizzantissimo Fabio Quartararo, primo uomo sotto l'1'30 a Buriram: 1'29"920. Marquez non ci sta ma si ferma a 11 millesimi nel suo secondo tentativo lanciato. Il tutto mentre Valentino Rossi cadeva perdendo l'anteriore e finendo nella ghiaia.

Now @marcmarquez93 is down! 😱



A second crash of the weekend for the world champion! 💢#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/bfaGx22cfx — MotoGP™ 🇹🇭 (@MotoGP) October 5, 2019

QUANTE CADUTE A inaugurare il secondo run ci pensa Maverick Vinales, che però non trova subito il feeling con la gomma nuova. Franco Morbidelli si inserisce in quarta posizione mentre Marquez cade anch'esso nella ghiaia e Fabio Quartararo abbassa il suo crono in 1'29"719 strappando la pole, e pochi secondi dopo averlo fatto scivola anch'esso. Vinales riesce a issarsi in seconda posizione a un decimo dal francese, mentre molto bene fa Danilo Petrucci, che direttamente dalla Q1 si piazza in quinta posizione, davanti ai compagni di Ducati Jack Miller e Andrea Dovizioso. Valentino Rossi torna in pista nel finale ma non fa meglio che nono, a sandwich tra le due Suzuki di Mir e Rins.

💢 @ValeYellow46 is down!



The Doctor loses the front at Turn 5 and is heading back for his second bike! ✊#ThaiGP 🇹🇭 pic.twitter.com/XHzkfUetQv — MotoGP™ 🇹🇭 (@MotoGP) October 5, 2019

FP3 BAGNATE Nella notte italiana la terza sessione di prove libere si era svolta su pista bagnata, con Andrea Dovizioso e la sua Ducati in grado di staccare il miglior tempo sul finale, rischiando con le gomme slick. Il pilota forlivese ha preceduto Franco Morbidelli (Yamaha), Alex Rins (Suzuki) e Marc Marquez (Honda), quest'ultimo titolare del miglior passo, senza mezzi termini, nella prima fase di sessione, quando la pista era totalmente bagnata.

Risultati Qualifiche - Q2 MotoGP - GP Thailandia 2019

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'29.719 2 Maverick VIÑALES Yamaha 1'29.825 0.106 / 0.106 3 Marc MARQUEZ Honda 1'29.931 0.212 / 0.106 4 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'30.431 0.712 / 0.500 5 Danilo PETRUCCI Ducati 1'30.522 0.803 / 0.091 6 Jack MILLER Ducati 1'30.597 0.878 / 0.075 7 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'30.692 0.973 / 0.095 8 Joan MIR Suzuki 1'30.735 1.016 / 0.043 9 Valentino ROSSI Yamaha 1'30.741 1.022 / 0.006 10 Alex RINS Suzuki 1'30.778 1.059 / 0.037 11 Pol ESPARGARO KTM 1'31.065 1.346 / 0.287 12 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'31.258 1.539 / 0.193

Risultati Qualifiche - Q1 MotoGP - GP Thailandia 2019

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Danilo PETRUCCI Ducati 1'30.685 2 Pol ESPARGARO KTM 1'30.956 0.271 / 0.271 3 Cal CRUTCHLOW Honda 1'30.969 0.284 / 0.013 4 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'31.388 0.703 / 0.419 5 Francesco BAGNAIA Ducati 1'31.416 0.731 / 0.028 6 Andrea IANNONE Aprilia 1'31.428 0.743 / 0.012 7 Miguel OLIVEIRA KTM 1'31.499 0.814 / 0.071 8 Tito RABAT Ducati 1'31.554 0.869 / 0.055 9 Jorge LORENZO Honda 1'31.605 0.920 / 0.051 10 Karel ABRAHAM Ducati 1'31.773 1.088 / 0.168 11 Mika KALLIO KTM 1'31.849 1.164 / 0.076 12 Hafizh SYAHRIN KTM 1'31.979 1.294 / 0.130

Risultati FP4 MotoGP - GP Thailandia 2019

Pos. Pilota Moto Tempo Distacco 1 Fabio QUARTARARO Yamaha 1'30.755 2 Marc MARQUEZ Honda 1'30.782 0.027 / 0.027 3 Maverick VIÑALES Yamaha 1'30.953 0.198 / 0.171 4 Jack MILLER Ducati 1'31.253 0.498 / 0.300 5 Andrea DOVIZIOSO Ducati 1'31.389 0.634 / 0.136 6 Valentino ROSSI Yamaha 1'31.411 0.656 / 0.022 7 Alex RINS Suzuki 1'31.427 0.672 / 0.016 8 Franco MORBIDELLI Yamaha 1'31.471 0.716 / 0.044 9 Pol ESPARGARO KTM 1'31.472 0.717 / 0.001 10 Danilo PETRUCCI Ducati 1'31.495 0.740 / 0.023 11 Joan MIR Suzuki 1'31.527 0.772 / 0.032 12 Francesco BAGNAIA Ducati 1'31.610 0.855 / 0.083 13 Cal CRUTCHLOW Honda 1'31.780 1.025 / 0.170 14 Andrea IANNONE Aprilia 1'32.026 1.271 / 0.246 15 Aleix ESPARGARO Aprilia 1'32.125 1.370 / 0.099 16 Takaaki NAKAGAMI Honda 1'32.132 1.377 / 0.007 17 Hafizh SYAHRIN KTM 1'32.235 1.480 / 0.103 18 Mika KALLIO KTM 1'32.244 1.489 / 0.009 19 Miguel OLIVEIRA KTM 1'32.294 1.539 / 0.050 20 Tito RABAT Ducati 1'32.371 1.616 / 0.077 21 Karel ABRAHAM Ducati 1'32.797 2.042 / 0.426 22 Jorge LORENZO Honda 1'32.894 2.139 / 0.097

Risultati FP3 MotoGP - GP Thailandia 2019