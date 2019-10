Autore:

Simone Valtieri

NESSUNA CONSEGUENZA Che spavento per il leader del mondiale Marc Marquez! Al termine della sessione di prove libere al Gran Premio della Thailandia, che ha peraltro concluso con il terzo tempo, è stato sbalzato dalla sua moto in highside perdendo il posteriore e venendo catapultato sul'asfalto. Lo spagnolo della Honda - completamente distrutta dopo la caduta - montava una gomma fresca e non pulita, che gli ha tirato questo brutto scherzo fiondandolo prima sull'asfalto, poi sulla terra. Nella sfortuna della caduta, la fortuna che la moto impazzita non gli è finita addosso.

HUGE crash for @marcmarquez93! 😱



5 ITALIANI IN TOP TEN Trasportato nell'ospedale di Buriram per una risonanza magnetica, non sono risultate fratture nella zona lombare, ossia quella infortunata, e Marc è stato dichiarato idoneo a correre. La sessione di libere ha visto protagonista le Yamaha di Maverick Vinales e Fabio Quartararo, che hanno chiuso in 1° e 2° posizione la giornata separati da due decimi, con Marquez poco distante. Tanti gli italiani in top 10, con Dovizioso quarto a 2 decimi e mezzo e il terzetto Rossi-Morbidelli-Petrucci tra il 6° e l'8° posto in scia a Jack Miller. Ottimo, infine, Francesco Bagnaia, decimo.

Risultati FP1 MotoGP - GP Thailandia 2019