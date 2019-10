Autore:

Simone Valtieri

PISTA GIOVANE Domenica la MotoGP approderà in Thailandia per la seconda volta nella sua storia dopo l'esordio del 2018. Il campionato è già quasi chiuso, e se a Marc Marquez basterà conquistare appena 2 punti più di Dovizioso per assicurarsi l'ottavo allora, si correrà comunque per la gloria, per le posizioni in classifica e perché su questa giovane pista in tanti possono dire la loro. Buriram potrebbe assecondare le caratteristiche della Yamaha, e dunque favorire il poker di piloti Rossi-Vinales-Quartararo-Morbidelli, ma anche la Suzuki di Rins e, con i suoi lunghi rettilinei, le Ducati di Dovizioso, Petrucci e Miller. Riusciranno tutti questi piloti a fermare l'inarrestabile Marqeuz?

IL CIRCUITO Disegnato dal solito architetto dei circuiti, il tedesco Herman Tilke, il Buriram International Circuit è sorto solo nel 2014 e ha ospitato per la prima volta la MotoGP solamente nel 2018, dopo però essersi fatto conoscere dai piloti nei test ufficiali dell'inverno precedente. Situato a 400 km dalla capitale Bangkok, il tracciato è lungo 4,554 km e composto da 12 curve, 5 delle quali a sinistra e sette a destra. Il rettilineo più lungo misura esattamente un km, preciso al metro, e la larghezza media della carreggiata è di appena 12 metri.

I NUMERI Un solo precedente e pochi numeri da snocciolare per quanto riguarda il GP della Thailandia. Nel 2018 a vincere fu Marc Marquez con la Honda, che stabilì sia il record in gara, 1'31"471, che quello assoluto in prova, strappando la pole con il crono di 1'30"031. Riuscirà qualcuno a scendere sotto i 90 secondi netti? Intanto la pista asiatica si dimostra essere molto veloce, con il record che spetta alla Ducati di Andrea Dovizioso: 330,4 kmh fatto registrare sempre nel 2018.

IL METEO Possibili nubifragi attendono i centauri della MotoGP nella umidissima Thailandia. A fronte di temperature estive, da venerdì a domenica sono previsti rovesci che potrebbero influenzare le gare delle tre classi ma anche fare posto a squarci di sole. Nel dettaglio le previsioni di wehather.com

Venerdì 4 ottobre: temporali sparsi, temperature 24°-32°, precipitazioni 50%, umidità 70%, vento 8 kmh

Sabato 5 ottobre: temporale, temperature 23°-31°, precipitazioni 80%, umidità 74%, vento 6 kmh

Domenica 6 ottobre: temporali sparsi, temperature 23°-32°, precipitazioni 40%, umidità 68%, vento 11 kmh.

ORARI TV Come sempre Sky Sport MotoGP HD trasmetterà in diretta tutte le sessioni di tutte e tre le classi del Motomondiale, con Moto2 e Moto3 impegnate anch'esse sulla pista asiatica. In occasione del GP di Thailandia è prevista la differita su TV8. A questo link tutti gli orari del weekend nel dettaglio.

CLASSIFICHE IRIDATE Ecco la classifica piloti e costruttori del campionato mondiale MotoGP 2019.

ORARI E RISULTATI MOTOGP

RISULTATI GARA

Domenica 6 ottobre 2019, ore 9.00

RISULTATI QUALIFICHE Q2

Sabato 5 ottobre 2019, ore 9.35

RISULTATI QUALIFICHE Q1

Sabato 5 ottobre 2019, ore 9.10

RISULTATI FP4

Sabato 5 ottobre 2019, ore 8.30

RISULTATI FP3

Sabato 5 ottobre 2019, ore 4.55

RISULTATI FP2

Sabato 4 ottobre 2019, ore 9.10

RISULTATI FP2

Sabato 4 ottobre 2019, ore 4.55