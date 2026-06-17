Alex Marquez ci prova a Brno: possibile il rientro dopo il brutto incidente di Barcellona

Alex Marquez è pronto a tentare il rientro. Dopo aver saltato il GP Italia e il GP Ungheria a causa delle conseguenze del violento incidente di Barcellona, il pilota del BK8 Gresini Racing Team sarà presente questo fine settimana a Brno con l'obiettivo di ottenere l'idoneità medica e tornare finalmente in pista.

MotoGP 2026, GP Catalogna: Pedro Acosta (KTM) e Alex Marquez (Ducati)

La decisione definitiva arriverà soltanto dopo gli ultimi controlli previsti sul circuito ceco, ma i segnali emersi nelle ultime settimane lasciano spazio all'ottimismo.

Settimane difficili dopo l'incidente con Acosta

L'infortunio risale al GP Catalogna dello scorso mese, quando Marquez era lanciato all'inseguimento di Pedro Acosta. Nel corso della gara la KTM dello spagnolo accusò improvvisamente un problema tecnico che provocò un brusco rallentamento e innescò l'incidente che vide Marquez finire rovinosamente nella ghiaia del circuito di Barcellona.

Dopo un lungo intervento dei soccorsi in pista, Marquez fu trasferito in ospedale a Barcellona, dove gli vennero diagnosticate la frattura di una vertebra cervicale e la frattura della clavicola destra, lesioni che resero necessario un intervento chirurgico. Nelle ultime ore sono arrivate indicazioni incoraggianti sia dal team sia dalla stessa MotoGP. Attraverso i propri canali ufficiali, la categoria ha comunicato che Marquez è atteso a Brno per tentare il ritorno all'attività agonistica, subordinato al via libera definitivo dei medici.

Anche il team Gresini ha confermato l'intenzione del pilota di presentarsi in Repubblica Ceca per ottenere l'idoneità: gli ultimi esami effettuati in Spagna hanno infatti evidenziato progressi sufficienti per programmare il viaggio verso il circuito di Brno. Nei giorni successivi all'incidente, Marquez aveva rassicurato personalmente i tifosi attraverso i social network, spiegando di avere la situazione sotto controllo e ringraziando tutti per il sostegno ricevuto durante il recupero.

Un'occasione importante per rilanciare la stagione

Il possibile rientro arriva in un momento delicato della stagione del pilota spagnolo. L'assenza forzata nelle ultime due gare ha inevitabilmente rallentato la sua corsa in campionato e oggi Marquez occupa la nona posizione nella classifica generale.

L'obiettivo immediato sarà innanzitutto ritrovare il ritmo e completare il weekend senza problemi fisici. Ma il ritorno di uno dei protagonisti più competitivi della stagione rappresenta una buona notizia anche per il campionato, che recupera un pilota capace nel 2025 di chiudere al secondo posto iridato alle spalle del fratello Marc. Il primo ostacolo resta però la visita medica di Brno. Solo dopo il via libera definitivo Alex Marquez potrà considerare concluso il lungo percorso iniziato quel giorno a Barcellona.

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Pubblicato da Luca Manacorda, 17/06/2026