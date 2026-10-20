MotoGP Australia 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito di Phillip Island

Da Mandalika a Phillip Island, per un ultimo capitolo di storia: il Motomondiale approda in Australia per il diciottesimo appuntamento della stagione 2026, l'ultimo sullo spettacolare circuito affacciato sull'oceano prima del trasferimento del Gran Premio ad Adelaide nel 2027. La lotta per il titolo resta sul filo dell'equilibrio, con Jorge Martin e Marc Marquez separati da appena due punti, esattamente come prima del weekend indonesiano. Lo spagnolo dell'Aprilia conserva il primato grazie a tre podi consecutivi, mentre il campione in carica della Ducati cerca di ripetere il successo del 2024, quando proprio a Phillip Island ebbe la meglio su Martin al termine di uno straordinario duello. Attenzione però a Marco Bezzecchi, tornato alla vittoria a Mandalika e ora terzo a 46 lunghezze dalla vetta: il romagnolo ha conquistato cinque podi nelle ultime sei gare ed è deciso a inserirsi nella sfida iridata. Alle sue spalle è apertissima anche la lotta per il quarto posto, con Ai Ogura, Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio e Raul Fernandez racchiusi in pochi punti: proprio Fernandez vinse qui nel 2025 davanti a Di Giannantonio. Cerca invece il riscatto Francesco Bagnaia, mentre Fermin Aldeguer sarà assente per infortunio, sostituito da Iker Lecuona. Riflettori puntati anche sull'idolo di casa Jack Miller, alla sua ultima apparizione in MotoGP davanti al pubblico australiano. Con cinque Gran Premi ancora da disputare e tre piloti concretamente in corsa per il Mondiale, Phillip Island si prepara a regalare un ultimo spettacolo prima di passare il testimone ad Adelaide. Non resta che scoprire tutti gli orari del weekend qui sotto, con la programmazione completa su Sky, Now e TV8

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Venerdì 23 ottobre

01.45 – 02.30: Prove libere 1

06.00 – 07.00: Prequalifiche

Sabato 24 ottobre

01.10 – 01.40: Prove libere 2

01.50 – 02.05: Qualifiche 1

02.15 – 02.30: Qualifiche 2

06.00: Sprint

Domenica 25 ottobre

02.00: Gara Moto3

02.15*: Gara Moto2

04.00: Gara MotoGP

COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8

Sabato 24 ottobre

01.50 – 02.30: Qualifiche MotoGP (diretta)

06.00: Sprint MotoGP (diretta)

Domenica 25 ottobre

11.00: Gara Moto3 (differita)

12.15: Gara Moto2 (differita)

14.00: Gara MotoGP (differita)

*Attenzione al cambio dell'ora! Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre si torna all'ora solare. Per questo motivo la Moto3 scatterà alle 02.00 ancora con l'ora legale, mentre la Moto2 partirà alle 02.15 con la nuova ora solare e la MotoGP alle 04.00. È un dettaglio importante da segnalare ai lettori, perché alcune guide riportano orari discordanti