MotoGP Australia 2026: orari, tv, meteo e segreti del circuito di Phillip Island

Da Mandalika a Phillip Island, per un ultimo capitolo di storia: il Motomondiale approda in Australia per il diciottesimo appuntamento della stagione 2026, l'ultimo sullo spettacolare circuito affacciato sull'oceano prima del trasferimento del Gran Premio ad Adelaide nel 2027. La lotta per il titolo resta sul filo dell'equilibrio, con Jorge Martin e Marc Marquez separati da appena due punti, esattamente come prima del weekend indonesiano. Lo spagnolo dell'Aprilia conserva il primato grazie a tre podi consecutivi, mentre il campione in carica della Ducati cerca di ripetere il successo del 2024, quando proprio a Phillip Island ebbe la meglio su Martin al termine di uno straordinario duello. Attenzione però a Marco Bezzecchi, tornato alla vittoria a Mandalika e ora terzo a 46 lunghezze dalla vetta: il romagnolo ha conquistato cinque podi nelle ultime sei gare ed è deciso a inserirsi nella sfida iridata. Alle sue spalle è apertissima anche la lotta per il quarto posto, con Ai Ogura, Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio e Raul Fernandez racchiusi in pochi punti: proprio Fernandez vinse qui nel 2025 davanti a Di Giannantonio. Cerca invece il riscatto Francesco Bagnaia, mentre Fermin Aldeguer sarà assente per infortunio, sostituito da Iker Lecuona. Riflettori puntati anche sull'idolo di casa Jack Miller, alla sua ultima apparizione in MotoGP davanti al pubblico australiano. Con cinque Gran Premi ancora da disputare e tre piloti concretamente in corsa per il Mondiale, Phillip Island si prepara a regalare un ultimo spettacolo prima di passare il testimone ad Adelaide. Non resta che scoprire tutti gli orari del weekend qui sotto, con la programmazione completa su Sky, Now e TV8
COME SEGUIRE LA MOTOGP IN DIRETTA? GLI ORARI TV SU SKY SPORT MOTOGP HD E WEB SU MOTORBOX.COM
Venerdì 23 ottobre
01.45 – 02.30: Prove libere 1
06.00 – 07.00: Prequalifiche
Sabato 24 ottobre
01.10 – 01.40: Prove libere 2
01.50 – 02.05: Qualifiche 1
02.15 – 02.30: Qualifiche 2
06.00: Sprint
Domenica 25 ottobre
02.00: Gara Moto3
02.15*: Gara Moto2
04.00: Gara MotoGP
COME SEGUIRE LA MOTOGP IN CHIARO? GLI ORARI TV SU TV8
Sabato 24 ottobre
01.50 – 02.30: Qualifiche MotoGP (diretta)
06.00: Sprint MotoGP (diretta)
Domenica 25 ottobre
11.00: Gara Moto3 (differita)
12.15: Gara Moto2 (differita)
14.00: Gara MotoGP (differita)
*Attenzione al cambio dell'ora! Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre si torna all'ora solare. Per questo motivo la Moto3 scatterà alle 02.00 ancora con l'ora legale, mentre la Moto2 partirà alle 02.15 con la nuova ora solare e la MotoGP alle 04.00. È un dettaglio importante da segnalare ai lettori, perché alcune guide riportano orari discordanti
MotoGP 2026, GP Indonesia: Marco Bezzecchi (Aprilia)
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- LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO
- LA FRENATA PIU IMPEGNATIVA - BY BREMBO
- IL METEO DEL GP
LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO - BY BREMBO
Secondo gli ingegneri Brembo che per l’11° anno di fila lavorano a stretto contatto con tutti i team della MotoGP, il Phillip Island Circuit da 4,448 km di lunghezza è il meno impegnativo per i freni del 2026. In una scala da 1 a 6 presenta un indice di difficoltà di 1 (Clicca qui per scaricare la scheda del circuito) perché le frenate in un giro sono appena 6 per soli 22,2 secondi complessivi. Solo una frenata è della categoria High, 2 sono Medium e 3 Light, ma nessuna richiede un carico di almeno 4,5 kg sulla leva del freno.
LA FRENATA PIÙ IMPEGNATIVA - BY BREMBO
La curva più dura del Phillip Island Circuit per l’impianto frenante è prima: le MotoGP passano da 344 km/h a 179 km/h in 4,2 secondi in cui percorrono 293 metri grazie al carico di 4,4 kg sulla leva del freno. La decelerazione è di 1,5 g la pressione del liquido freno Brembo tocca i 9,5 bar mentre la temperatura dei dischi in carbonio raggiunge i 750 °C.
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IL METEO DEL GP
Venerdì 23 ottobre: parzialmente soleggiato; temperatura 16°-27°; precipitazioni 5%; umidità 56%
Sabato 24 ottobre: rovesci di pioggia; temperatura 16°-17°; precipitazioni 75%; umidità 90%
Domenica 25 ottobre: forte pioggia; temperatura 11°-16°; precipitazioni 85%; umidità 87%
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Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.