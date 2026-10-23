MotoGP Australia 2026. Marquez detta il ritmo nelle libere, Miller infiamma Phillip Island

Marquez chiude in testa la FP1 australiana davanti a Fernandez e Miller. Bezzecchi è quarto, Martin settimo; Bagnaia parte male ed è soltanto 18°

Marc Marquez apre davanti a tutti il weekend del Gran Premio d’Australia, piazzando proprio all’ultimo giro il miglior tempo della prima sessione di prove libere di Phillip Island. Il campione del mondo gira in 1’27”985, unico sotto il muro dell’1’28”, e precede di appena 48 millesimi Raul Fernandez, capace di tornare in pista e sfiorare il primato dopo una caduta alla curva 6 che ha messo alla prova il dito già infortunato. Terzo, a 135 millesimi, c’è l’idolo di casa Jack Miller: l’australiano si porta anche momentaneamente al comando a pochi minuti dalla fine, ma subito dopo perde l’anteriore alla velocissima Doohan Corner e finisce violentemente nella ghiaia, fortunatamente senza conseguenze fisiche. Notevole anche il crono di Marquez, arrivato con pneumatici già piuttosto utilizzati.

Right at the last moment, @marcmarquez93 gets into the 1:27s to finish on top 👊 #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/jQ21njjuKc — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 23, 2026

Bezzecchi quarto, Martin settimo. Bagnaia parte in salita

Alle spalle dei primi tre Marco Bezzecchi porta l’Aprilia ufficiale al quarto posto, a 293 millesimi da Marquez e appena sette davanti ad Alex Marquez. Pedro Acosta è sesto, mentre il leader del Mondiale Jorge Martin comincia il fine settimana con il settimo tempo a 453 millesimi dal rivale per il titolo. Seguono Ai Ogura, Fabio Quartararo e Fabio Di Giannantonio, che completa la top 10. Più complicato l’avvio degli altri italiani: Enea Bastianini è 14°, mentre Francesco Bagnaia non va oltre il 18° posto, staccato di 1”677 dal compagno di squadra e davanti soltanto a Franco Morbidelli, Diogo Moreira e Luca Marini. Quest’ultimo completa appena due giri a causa dei postumi di un problema gastrointestinale accusato dopo l’Indonesia. Da segnalare anche il problema tecnico alla KTM di Brad Binder, che chiude comunque undicesimo.

Risultati prove libere MotoGP Australia 2026

😎 @marcmarquez93 tops FP1 ahead of @25RaulFernandez and @jackmilleraus #AustralianGP 🇦🇺 https://t.co/7jxacM5vjf — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 23, 2026

VEDI ANCHE

Tags