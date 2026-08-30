MotoGP, svelato il circuito di Adelaide: dal 2027 si correrà nel cuore della città

Il progetto è ora realtà: è stato presentato ufficialmente il circuito cittadino di Adelaide che dal 2027 ospiterà il Gran Premio d'Australia della MotoGP, riportando il Motomondiale nel cuore della capitale dell'Australia Meridionale. Il tracciato, sviluppato attraverso mesi di collaborazione tra MotoGP, FIM e organizzatori locali, richiederà un investimento di 96 milioni di dollari e sarà il primo vero circuito nel centro di una città nella storia della classe regina. Lungo 4,13 km e composto da 15 curve, riprenderà buona parte delle strade entrate nella storia dell'automobilismo con il GP d'Australia di Formula 1 disputato ad Adelaide tra il 1985 e il 1995, riportando in scena sezioni celebri come Stag Corner, Rundle Road, Brewery Bend e Dequetteville Terrace. Le simulazioni indicano prestazioni notevoli per le nuove MotoGP da 850 cc: le velocità massime potrebbero raggiungere i 343 km/h, mentre il tempo sul giro è stimato intorno a 1'26''. “Abbiamo trascorso molti mesi lavorando a stretto contatto con la FIM e i nostri colleghi di Adelaide per progettare un circuito MotoGP che fosse entusiasmante e, soprattutto, sicuro”, ha spiegato il nuovo Deputy CEO di MotoGP Group Carlos Ezpeleta.

MotoGP ad Adelaide almeno fino al 2032

L'obiettivo degli organizzatori è però andare oltre il semplice weekend di gara, trasformando l'appuntamento in un grande festival nel centro della città e utilizzando l'investimento anche per riqualificare parchi e spazi pubblici attraversati dal circuito. L'accordo prevede al momento la presenza della MotoGP ad Adelaide fino al 2032, con il nuovo tracciato pensato anche per ospitare le Supercars australiane. Grande soddisfazione è stata espressa dal premier dell'Australia Meridionale Peter Malinauskas, che ha ricordato alcuni dei momenti entrati nella storia del vecchio circuito, dalla spettacolare esplosione dello pneumatico di Nigel Mansell alla vittoria di Ayrton Senna nel GP d'Australia 1993, ultima della carriera del brasiliano. “Nella sua nuova era realizzeremo qualcosa di veramente mondiale, combinando velocità, sicurezza e gare spettacolari per MotoGP e Supercars”, ha dichiarato Malinauskas, sottolineando l'obiettivo di attirare decine di migliaia di visitatori e mostrare l'Australia Meridionale a una platea internazionale stimata in oltre 630 milioni di persone. Per la MotoGP sarà soprattutto una delle novità più suggestive del nuovo ciclo regolamentare 2027, con le nuove 850 cc chiamate a debuttare anche su un circuito completamente inedito e costruito appositamente per riportare il grande motorsport sulle strade di Adelaide.

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