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MotoGP, tegola Martin: frattura al braccio e forfait nel GP d'Australia

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2 ore fa - Martin cade nella Sprint mentre lotta con Marquez: frattura al radio e GP finito

Jorge Martin salterà il GP d'Australia dopo la caduta nella Sprint: frattura al radio e sospetta lesione all'ulna. Marquez sale a +10 nel Mondiale
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La sfida mondiale tra Jorge Martin e Marc Marquez vive a Phillip Island uno dei suoi momenti più pesanti. All'ottavo giro della Sprint del GP d'Australia, mentre stava lottando proprio con il rivale della Ducati per la testa della corsa, Martin è caduto alla curva 8 ed è stato successivamente trasportato al centro medico del circuito. Gli esami radiografici hanno evidenziato una frattura del radio e una sospetta frattura dell'ulna nella zona distale dell'avambraccio, vicino al polso: l'Aprilia ha quindi confermato che lo spagnolo è stato dichiarato unfit e non potrà prendere parte alla gara di domenica. Martin sarà sottoposto a ulteriori accertamenti per stabilire con precisione l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero. Il colpo è particolarmente duro perché arriva proprio nel momento più delicato della stagione: Martin si era presentato a Phillip Island con due punti di vantaggio su Marquez e aveva conquistato il quarto posto in griglia per il GP, mentre il rivale Ducati aveva firmato la pole.

Marquez vince la Sprint e vola a +10 nel Mondiale

La caduta ha avuto conseguenze immediate anche sulla classifica. Marc Marquez ha infatti vinto la Sprint australiana davanti al fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio, conquistando i 12 punti che gli hanno permesso di ribaltare la situazione iridata: lo spagnolo della Ducati sale a quota 365, mentre Martin resta fermo a 355 e scivola così a 10 punti di distacco. Marco Bezzecchi, quarto nella Sprint, rimane terzo a quota 315, 50 lunghezze dalla vetta. Il forfait di Martin rende ancora più pesante la domenica di Phillip Island: il pilota Aprilia non avrà infatti la possibilità di rispondere e Marquez potrà allungare ulteriormente in una gara nella quale partirà dalla pole position. Quella australiana, arrivata con ancora quattro round da disputare dopo Phillip Island, rischia così di trasformarsi in una svolta decisiva di un Mondiale rimasto fin qui apertissimo, anche se per Martin la priorità immediata diventa inevitabilmente conoscere l'esatta gravità dell'infortunio e capire quando potrà tornare in sella.

Phillip Island perde anche Marini e Raul Fernandez

Il forfait di Martin si aggiunge a quelli di Luca Marini e Raul Fernandez, entrambi costretti a rinunciare al resto del weekend australiano ma per ragioni differenti. Il pilota Honda è stato dichiarato non idoneo a proseguire dopo essere stato debilitato da un'infezione virale che negli ultimi giorni gli aveva provocato febbre alta e una marcata debolezza muscolare sia agli arti superiori sia a quelli inferiori: Marini sarà rivalutato in Malesia, dove spera di poter rientrare già nel prossimo GP. Diversa invece la situazione di Raul Fernandez, arrivato a Phillip Island con il dito indice della mano destra già lesionato e poi caduto durante le FP1 alla curva 6: dopo aver comunque preso parte alle qualifiche e alla Sprint, chiusa con un ritiro, il pilota Trackhouse ha deciso di fermarsi a causa del dolore e non prenderà parte alla gara di domenica. I forfait dei tre piloti citati vanno ad aggiungersi a quelli di Joan Mir e Fermin Aldeguer, che in Australia non si sono neanche recati.

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Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

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