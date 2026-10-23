MotoGP 2026

MotoGP Australia 2026. Bezzecchi guida le prequalifiche, Aprilia accerchia Marquez. Bagnaia in Q1

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3 ore fa - Quattro Aprilia nelle prime cinque, Marquez terzo. Bagnaia e Miller dovranno passare dalla Q1

Bezzecchi chiude il venerdì in testa davanti a Fernandez e Marquez. Quattro Aprilia sono in top 5, mentre Bagnaia resta fuori dalla Q2 diretta
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Marco Bezzecchi chiude davanti a tutti le prequalifiche del Gran Premio d’Australia, al termine di una sessione movimentata da due bandiere rosse e numerose cadute. Il riminese, finito a terra nelle prime fasi dopo un contatto con Alex Marquez alla curva 4, reagisce nel finale e porta l’Aprilia in testa in 1’26”775, precedendo di appena 72 millesimi Raul Fernandez. Alle loro spalle c’è Marc Marquez, terzo a 126 millesimi e unico pilota non Aprilia nelle prime cinque posizioni: lo spagnolo precede infatti Ai Ogura, accreditato dello stesso distacco, e il leader del Mondiale Jorge Martin, quinto a 255 millesimi. La supremazia delle RS-GP è dunque evidente, anche se Marquez resta pienamente inserito nella lotta dopo aver comandato per alcuni minuti nella parte finale della sessione.

Bastianini e Di Giannantonio in Q2, Bagnaia resta fuori

Alex Marquez conserva il sesto posto nonostante una caduta alla curva 4 negli ultimi minuti, mentre Enea Bastianini trova un ottimo settimo tempo davanti a Pedro Acosta. A completare i dieci qualificati direttamente per la Q2 sono Diogo Moreira, nono con la Honda LCR, e Fabio Di Giannantonio, decimo. Il primo degli esclusi è Johann Zarco, mentre l’idolo di casa Jack Miller è soltanto dodicesimo dopo un’altra caduta, stavolta alla curva 6. In Q1 finiranno anche Brad Binder e soprattutto Francesco Bagnaia, 14° a 952 millesimi da Bezzecchi, oltre a Fabio Quartararo, Iker Lecuona e Franco Morbidelli. Luca Marini, ancora debilitato dopo i problemi fisici accusati dopo l’Indonesia, non prende parte alla sessione pomeridiana. Da segnalare anche la seconda bandiera rossa della giornata, provocata dall’ingresso in pista di un wallaby.

Risultati prequalifiche MotoGP Australia 2026

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Simone Valtieri
Simone Valtieri
Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.

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