MotoGP Australia 2026. Bezzecchi guida le prequalifiche, Aprilia accerchia Marquez. Bagnaia in Q1

Bezzecchi chiude il venerdì in testa davanti a Fernandez e Marquez. Quattro Aprilia sono in top 5, mentre Bagnaia resta fuori dalla Q2 diretta

Marco Bezzecchi chiude davanti a tutti le prequalifiche del Gran Premio d’Australia, al termine di una sessione movimentata da due bandiere rosse e numerose cadute. Il riminese, finito a terra nelle prime fasi dopo un contatto con Alex Marquez alla curva 4, reagisce nel finale e porta l’Aprilia in testa in 1’26”775, precedendo di appena 72 millesimi Raul Fernandez. Alle loro spalle c’è Marc Marquez, terzo a 126 millesimi e unico pilota non Aprilia nelle prime cinque posizioni: lo spagnolo precede infatti Ai Ogura, accreditato dello stesso distacco, e il leader del Mondiale Jorge Martin, quinto a 255 millesimi. La supremazia delle RS-GP è dunque evidente, anche se Marquez resta pienamente inserito nella lotta dopo aver comandato per alcuni minuti nella parte finale della sessione.

What a way for Marco Bezzecchi to bounce back after his earlier crash 🔝#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/K8Ag8pqaUJ — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 23, 2026

Bastianini e Di Giannantonio in Q2, Bagnaia resta fuori

Alex Marquez conserva il sesto posto nonostante una caduta alla curva 4 negli ultimi minuti, mentre Enea Bastianini trova un ottimo settimo tempo davanti a Pedro Acosta. A completare i dieci qualificati direttamente per la Q2 sono Diogo Moreira, nono con la Honda LCR, e Fabio Di Giannantonio, decimo. Il primo degli esclusi è Johann Zarco, mentre l’idolo di casa Jack Miller è soltanto dodicesimo dopo un’altra caduta, stavolta alla curva 6. In Q1 finiranno anche Brad Binder e soprattutto Francesco Bagnaia, 14° a 952 millesimi da Bezzecchi, oltre a Fabio Quartararo, Iker Lecuona e Franco Morbidelli. Luca Marini, ancora debilitato dopo i problemi fisici accusati dopo l’Indonesia, non prende parte alla sessione pomeridiana. Da segnalare anche la seconda bandiera rossa della giornata, provocata dall’ingresso in pista di un wallaby.

Risultati prequalifiche MotoGP Australia 2026

Marco Bezzecchi leads the Aprilia charge but @marcmarquez93 is right there in P3 ⚔️#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/13isStLGCv — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 23, 2026

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