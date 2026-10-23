MotoGP Australia 2026. Bezzecchi guida le prequalifiche, Aprilia accerchia Marquez. Bagnaia in Q1

Marco Bezzecchi chiude davanti a tutti le prequalifiche del Gran Premio d’Australia, al termine di una sessione movimentata da due bandiere rosse e numerose cadute. Il riminese, finito a terra nelle prime fasi dopo un contatto con Alex Marquez alla curva 4, reagisce nel finale e porta l’Aprilia in testa in 1’26”775, precedendo di appena 72 millesimi Raul Fernandez. Alle loro spalle c’è Marc Marquez, terzo a 126 millesimi e unico pilota non Aprilia nelle prime cinque posizioni: lo spagnolo precede infatti Ai Ogura, accreditato dello stesso distacco, e il leader del Mondiale Jorge Martin, quinto a 255 millesimi. La supremazia delle RS-GP è dunque evidente, anche se Marquez resta pienamente inserito nella lotta dopo aver comandato per alcuni minuti nella parte finale della sessione.
What a way for Marco Bezzecchi to bounce back after his earlier crash 🔝#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/K8Ag8pqaUJ— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 23, 2026
Bastianini e Di Giannantonio in Q2, Bagnaia resta fuori
Alex Marquez conserva il sesto posto nonostante una caduta alla curva 4 negli ultimi minuti, mentre Enea Bastianini trova un ottimo settimo tempo davanti a Pedro Acosta. A completare i dieci qualificati direttamente per la Q2 sono Diogo Moreira, nono con la Honda LCR, e Fabio Di Giannantonio, decimo. Il primo degli esclusi è Johann Zarco, mentre l’idolo di casa Jack Miller è soltanto dodicesimo dopo un’altra caduta, stavolta alla curva 6. In Q1 finiranno anche Brad Binder e soprattutto Francesco Bagnaia, 14° a 952 millesimi da Bezzecchi, oltre a Fabio Quartararo, Iker Lecuona e Franco Morbidelli. Luca Marini, ancora debilitato dopo i problemi fisici accusati dopo l’Indonesia, non prende parte alla sessione pomeridiana. Da segnalare anche la seconda bandiera rossa della giornata, provocata dall’ingresso in pista di un wallaby.
Track invasion: Australian edition 🦘🇦🇺#AustralianGP🇦🇺 pic.twitter.com/jS355XJdTz— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 23, 2026
Risultati prequalifiche MotoGP Australia 2026
Marco Bezzecchi leads the Aprilia charge but @marcmarquez93 is right there in P3 ⚔️#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/13isStLGCv— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 23, 2026
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Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.