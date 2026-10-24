MotoGP Australia 2026. Marquez vince la Sprint e torna leader, Martin cade e si fa male

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Marc Marquez vince una spettacolare Sprint del Gran Premio d’Australia e ribalta ancora una volta la situazione nella corsa al Mondiale. Lo spagnolo parte dalla pole e prende subito il comando, ma Jorge Martin scatta benissimo dalla seconda fila e si mette immediatamente alle sue spalle. I due contendenti al titolo danno vita a sette giri di battaglia serratissima, scambiandosi più volte la posizione: Martin passa alla curva 10 al terzo giro, Marquez replica dopo un errore del rivale alla 4, poi il pilota Aprilia torna davanti alla curva 1. All’ottavo giro arriva però l’episodio decisivo: Martin attacca ancora, sale sul cordolo interno della curva 7 e perde l’anteriore alla successiva curva 8, finendo nella ghiaia. Lo spagnolo dell'Aprilia viene portato via in barella mentre Marquez resta solo al comando e centra la nona vittoria Sprint della stagione, tornando in testa al Mondiale con 10 punti di vantaggio sul rivale.
THIS IS CLASSIC #MotoGP 🎞️— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 24, 2026
INCREDIBLE BATTLE 🤯#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/YKgFWs6YTl
Alex Marquez e Di Giannantonio completano il podio
Senza Martin, la lotta per la vittoria si spegne ma alle spalle del #93 rimane tutto aperto. Alex Marquez, che nelle prime fasi era riuscito anche a inserirsi nella battaglia dei due leader, conserva la seconda posizione e chiude a soli 323 millesimi dal fratello. Ancora più vicino arriva Fabio Di Giannantonio, autore di una splendida gara dalla terza fila e terzo a 590 millesimi, completando così una tripletta tutta Ducati. Grande rimonta anche per Marco Bezzecchi: partito nono, il riminese precipita addirittura al dodicesimo posto nel primo giro, ma risale progressivamente fino al quarto superando Pedro Acosta a quattro tornate dal termine. Il risultato gli permette di recuperare qualcosa su Martin, anche se il distacco dalla vetta del Mondiale resta di 50 punti.
IT'S OVER FOR MARTINATOR 😔@88jorgemartin has gone down fast at Turn 8 #AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/Uu9ybRkFgZ— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 24, 2026
Miller a punti davanti al pubblico di casa, Bagnaia chiude ultimo
Pedro Acosta deve accontentarsi del quinto posto davanti ad Ai Ogura e Brad Binder, mentre Jack Miller porta a casa due punti con l’ottava posizione davanti al pubblico australiano. Diogo Moreira completa la zona punti in nona piazza e precede per appena 51 millesimi Iker Lecuona, schierato dalla Gresini al posto dell’infortunato Fermin Aldeguer. Fabio Quartararo è undicesimo davanti a Enea Bastianini, Alex Rins e Franco Morbidelli. Weekend sempre più complicato invece per Francesco Bagnaia, che dopo essere partito sedicesimo non riesce mai a risalire e chiude addirittura 20° e ultimo. Gara finita anzitempo anche per Johann Zarco, fermato da un problema tecnico mentre occupava la quinta posizione, e per Raul Fernandez, rientrato ai box dopo aver accusato dolore al dito già infortunato.
WHAT A FIGHT AT PHILLIP ISLAND 🤩@88jorgemartin is trying everything but @marcmarquez93 still holds P1 🔥#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/4D2bEO7bMR— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 24, 2026
Griglia di partenza Sprint MotoGP Australia 2026
The stage is set for a spectacular #TissotSprint at Phillip Island 🤩#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/19n9BDpwYG— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 24, 2026
Risultati Sprint MotoGP Australia 2026
👏 @marcmarquez93 is victorious after a classic #TissotSprint in front of @alexmarquez73 and @FabioDiggia49#AustralianGP 🇦🇺 pic.twitter.com/ZDMj0YFPEN— MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 24, 2026
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Nasce a Roma nell’82, cresce a Viterbo, poi torna nella città natale per laurearsi in Architettura e decidere che, fino a quel momento, è stato tutto un gioco. Le vere passioni sono i motori e il giornalismo sportivo, coltivate anche negli anni accademici attraverso collaborazioni. Nel 2013 entra a FormulaPassion.it, e in sei stagioni trascorse a seguire Formula 1 e MotoGP (anche sul campo) matura una esperienza straordinaria, un bagaglio che lo porterà a rivestire il ruolo di coordinatore della redazione. Dall’estate 2018 trova posto nella famiglia MotorBox, per continuare a seguire con passione e competenza le discipline regine del motorsport.